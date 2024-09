Wird Marc-Robin durch "Are You The One?" zum Fanliebling?

Nach seinem TV-Seitensprung bei Temptation Island zählte Marc-Robin Wenz eigentlich zu den eher unbeliebten Charakteren im deutschen Reality-TV. Bei seiner derzeitigen Teilnahme an dem Datingformat Are You The One – Reality Stars in Love ändert sich das jetzt offenbar – denn er zeigt sich von einer anderen, teilweise verletzlichen Seite. Unter einem Instagram-Clip auf der offiziellen Seite des Accounts, in dem sein TV-Flirt Asena Neuhoff mit Mitstreiterin Gabriela über sein Boyfriend-Potential spricht, outen sich viele der Zuschauer plötzlich sogar als waschechte Marc-Robin-Ultras!

Neben unzähligen Fanwünschen mit der Hoffnung, dass aus Asena und Marc-Robins Villa-Romanze eine echte Beziehung entsteht, reihen sich Kommentare wie "Bin dafür, dass Maus-Robin Trash-TV-Star des Jahres wird. Führt bitte jemand so etwas ein?" und "Marc-Lovin auf die eins". Dabei machen einige User auch deutlich, dass sie seine vorherigen Fehltritte zwar nicht vergessen haben, jedoch die starke persönliche Entwicklung des Realitystars bemerken. "Marc-Robin ist einfach authentisch und verstellt sich nicht und man macht ihn immer wegen Temptation schlecht. Ich hoffe, das ändert sich jetzt mal. Ein ganz, ganz feiner Kerl", stellt ein Nutzer unter dem Video fest.

Dass Marc-Robin seinen Fehler eingesehen hat, machte er bereits in einem Gespräch mit Linda Braunberger (23) deutlich. Als die einstige GNTM-Kandidatin den Ex von Michelle Kaminsky auf eine fiese Art und Weise mit seinem Seitensprung konfrontierte, offenbarte er sichtlich emotional: "Ich bin fremdgegangen, habe es übertrieben bereut, bin danach durch die Hölle gegangen, weil es mir scheiße ging, ich musste dafür zum Psychologen."

Anzeige Anzeige

Instagram / asenaneuhoff Asena Neuhoff, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Michelle und Marc-Robin, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige