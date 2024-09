Aleks Petrovic kämpft beim Fame Fighting nicht gegen Diogo

Im vergangenen Jahr stieg Aleksandar Petrovic (33) gegen Diogo Sangre (29) in den Fame Fighting-Ring – und verlor. Im kommenden November wird der Realitystar erneut die Fäuste ballen, allerdings wird er nicht gegen Diogo antreten! "Diogo und ich sind aktuell nicht in der gleichen Gewichtsklasse, demnach können wir dieses Jahr leider nicht gegeneinander kämpfen – auch wenn ich den Rückkampf so sehr möchte!", stellt der Ex von Christina Dimitriou (32) unter dem offiziellen Verkündungspost auf Instagram klar.

Eine Revanche gegen seinen Reality-TV-Kollegen schließe Aleks aber nicht aus, wie aus seiner Stellungnahme ebenfalls hervorgeht: "Eugen Lopez sagte zu mir, ich brauche dieses Jahr einen Sieg, dann kommt es nächstes Jahr zum Rückkampf gegen Diogo. Ich sehe es genauso! Nach der peinlichen Vorstellung letztes Jahr muss ich mir den Rückkampf gegen Diogo mit einem Sieg verdienen und das werde ich tun!" Für den kommenden Boxkampf haben die Fame-Fighting-Fans eh einen anderen Favoriten. "Bitte gegen Maurice (26)", kommentiert etwa ein Follower.

Im vergangenen Jahr hatten Aleks und Diogo mit ihrem Kampf beim Fame Fighting für mächtig Aufsehen gesorgt: Nachdem der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat vor dem Tätowierer zu Boden gegangen war, warf dieser ihm vor, beim Kampf auf Drogen gewesen zu sein. Diogo machte daraufhin einen Drogentest, der negativ war. Die Unterstellungen ließ der 29-Jährige nicht auf sich sitzen und schickte Aleks sogar Post von seinem Anwalt.

Anzeige Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / diogosangre Diogo Sangre im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige