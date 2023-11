Nach Aleks' Vorwürfen: Diogo Sangres Drogentest ist negativ!

Die Ergebnisse sind endlich da! Diogo Sangre (29) kämpfte beim "Fame Fighting" gegen Aleksandar Petrovic (32). Jedoch war es kein langer Boxkampf: Denn schon in der zweiten Runde konnte der Tätowierer den Temptation Island V.I.P.-Kandidaten ausknocken. Letzterer zeigte sich ziemlich enttäuscht über die blutige Niederlage. Er vermutete daraufhin sogar, dass Diogo eventuell Drogen genommen haben könnte. Ein Test sorgt nun für Klarheit!

Wie Bild berichtet, habe es zwei Tage nach dem Kampf einen Schnelltest mit Urin gegeben. So könne man auch noch nach drei Tagen das Abbauprodukt nachweisen: Aber Diogos Test war negativ! "Ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen! Ich finde das eklig, weil ich schon oft gesehen habe, wie Leute darunter leiden, daran zugrunde gehen und ihr eigentlich schönes Leben zerstören", erklärt der Ex von Vanessa Mariposa (30) dem Blatt.

Doch warum meinte Aleks, dass sein Kontrahent eventuell Drogen konsumiert haben könnte? Kurz nach dem Fight meldete er sich in seiner Instagram-Story und schilderte seine Sicht der Dinge: "Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber seine Augen sahen nicht normal aus. Ich glaube, der hat Koks gezogen – der war richtig drauf."

RTL Aleksandar Petrovic in "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / diogosangre Diogo Sangre posiert in Badehose

RTL Aleksandar Petrovic im Sommerhaus 2023

