"Are You The One?"-Laura genießt ihre Rolle als Verführerin

Laura Maria Lettgen machte sich in ihrer bisherigen Zeit bei Are You The One – Reality Stars in Love nicht besonders beliebt bei den anderen Kandidaten. Und auch in der aktuellen Doppelfolge sorgt das TV-Sternchen wieder für ein wenig Drama. Das scheint ihr aber nicht viel auszumachen: In der vergangenen Folge ging es für sie und Lars Maucher (27) auf ein Date, das in einer wilden Knutscherei endete. Dieser ist aber eigentlich am Anbandeln mit Teilnehmerin Gabriela. "Was hat Gabby gesagt zum Kuss von Lars und mir?", fragt Laura ihre BFF Nadja mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Als diese ihr daraufhin erzählt, Lars habe der Ex on the Beach-Bekanntheit gesagt, sie hätten sich nur einen kleinen Kuss gegeben, reagiert sie mit einem schockierten Gesicht – kann ihr Grinsen aber nicht unterdrücken.

Sie beschließt, Gabby aufzusuchen, um ein "klärendes Gespräch zu führen", und setzt sie davon in Kenntnis, dass nicht nur ein harmloser Kuss vorgefallen war. Der Realitystar ist davon natürlich enttäuscht, sieht die Schuld aber nicht nur bei Lars, sondern auch bei Laura. Als diese sich dann später auch noch mit Nikola Glumac (28) im Pool vergnügt, der eigentlich Interesse an Laura Morante (33) gezeigt hatte, lässt sie ihren Frust bei dieser raus. "Warum macht sich Laura die ganze Zeit an Niko und Lars ran?", wettert sie. Darauf hat die Ex von Mike Heiter (32) eine klare Antwort: "Ich glaube, das sind Egoprobleme." Im Einzelinterview merkt Gabby dann noch an: "Wir merken, dass Laura 'Are You The One?' mit 'Temptation Island' verwechselt und das geht sehr vielen Frauen sehr auf den Sack."

Mit ihrer Aussage scheint sie nicht mal besonders falschzuliegen. Denn auch die Blondine gesteht, "Spielchen" in der Villa zu spielen. "Ich glaube einfach, dass die Männer hier drin zu bequem sind, sich noch mal umzusehen, was Frauen betrifft", betont Laura und fügt hinzu: "Wenn sie wirklich auf ihr Herz hören und ihren Willen durchsetzen würden, dann würde hier herumgeknutscht werden, als würde es kein Morgen mehr geben." Mit ihrer Einstellung dürfte es daher niemanden überraschen, dass sie weiterhin versucht, sich an den Ex von Gloria Glumac (32) heranzumachen – den sie als "erwachsenen Mann" ansieht, der auch "Nein sagen" könnte. "Aber er macht es halt nie. Warum wohl? Weil er es nicht will", erklärt Laura verschmitzt.

Anzeige Anzeige

Instagram / gabriela_alves_rodrigues.k Gabriela Alves Rodriguez, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, Realitystar

Anzeige Anzeige