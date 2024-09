Nach Krebskampf: Madonnas Stiefmutter (81) ist gestorben

Traurige Nachrichten für die Familie von Madonna (66): Ihre Stiefmutter Joan Ciccone ist im Alter von 81 Jahren verstorben. Laut der Todesanzeige starb sie an den Folgen einer kurzen, jedoch "sehr aggressiven Krebserkrankung". "Sie wird ihrer Familie und ihren Freunden, deren Leben sie mit ihrem Enthusiasmus, ihrer Freude und ihrer Liebe bereichert hat, sehr fehlen", heißt es weiter in dem Nachruf. Joan hatte einst als Haushälterin für Madonnas Familie gearbeitet. Sie heiratete den Vater der Sängerin, Silvio Ciccone, nachdem dessen erste Ehefrau Madonna Louise Ciccone drei Jahre zuvor an Brustkrebs gestorben war.

Laut People verriet die "Like a Prayer"-Interpretin im Jahr 2002 in einem Gespräch mit dem Autor Larry King (✝87), dass sie es ihrer Stiefmutter nicht immer leicht gemacht habe. "Meine Mutter starb, als ich noch klein war, und das war eine Zeit lang schwierig für mich", erklärte Madonna und ergänzte: "Ich meine, ehrlicherweise habe ich meine Stiefmutter nicht akzeptiert, als ich aufwuchs. Rückblickend denke ich, dass das wirklich schwer für sie war. […] Ich stehe meinem Vater sehr nahe und ich wollte keine Veränderung in meinem Leben akzeptieren." Es ist unklar, in welchem Verhältnis Joan und Madonna in den letzten Jahren zueinander standen.

Wie eng das Verhältnis der Künstlerin zu ihrem Vater ist, machte sie erst vor wenigen Monaten klar, als sie ihm auf Instagram zum Geburtstag gratulierte. "Für den O. G. Daddy – alles Gute zum 93. Geburtstag, Silvio!", schrieb Madonna zu einer niedlichen Fotoreihe, die auch einen Schnappschuss enthält, der sie Arm in Arm mit Silvio zeigt. "Herzlichen Glückwunsch dazu, dass du die Achterbahn des Lebens mit Humor und gesundem Menschenverstand meisterst. […] Nichts kann uns aufhalten! Ich liebe dich bis zum Mond und zurück", schrieb sie weiter unter ihrem Beitrag.

Instagram / madonna Madonna, Sängerin

Instagram / madonna Madonna und ihr Vater Silvio Ciccone an seinem 93. Geburtstag

