So trainiert David Beckham oberkörperfrei seine Muskeln

Es ist kein Geheimnis, dass David Beckham (49) einen durchtrainierten Körper hat. In einem aktuellen Video auf Instagram präsentiert der einstige Fußballstar nun erneut seine Muskeln: Dabei gewährt er seinen Fans einen Einblick in sein Fitnessprogramm, während er oberkörperfrei mit Gewichten und Seilen in seinem privaten Gym trainiert. "Besser kann man nicht in den Tag starten", schrieb er unter seinen Beitrag.

Der 49-Jährige scheint tatkräftige Unterstützung zu bekommen – und zwar von seinem Fitnesstrainer Paul, wie er zu Beginn der Aufnahme deutlich macht. "Komm schon, Paul, was hast du heute für mich?", fragt David herausfordernd, bevor er mit seinem Training beginnt. Dabei handelt es sich wohl nicht um die einzige Herausforderung: Sein Sohn Romeo Beckham (22) nutzte die Gelegenheit, um seinen Vater ein bisschen zu ärgern. "Hebst du wirklich nur das?", kommentierte er frech unter dem Post.

Dabei ist es Romeo, der sich laut The Sun kürzlich vom Sport verabschiedet hat. Berichten zufolge soll der 22-Jährige seine Karriere als Fußballer an den Nagel gehängt haben, um Fuß in der Modebranche zu fassen. Demnach habe er ein neues Vertragsangebot von seinem Verein Brentford FC abgelehnt und dafür bei der Pariser Modelagentur Safe Management unterschrieben. Es sieht also ganz danach aus, als trete Romeo nicht in Davids Fußstapfen, sondern in die seiner Mama Victoria Beckham (50), die eine eigene Modelinie führt.

Instagram / davidbeckham David Beckham im September 2024

Instagram / victoriabeckham David, Romeo und Victoria Beckham im September 2021

