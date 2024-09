Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer feiern Rosenhochzeit

Schon seit Jahren gelten Veronica Ferres (59) und Carsten Maschmeyer (65) als absolutes Traumpaar – mittlerweile sind die Schauspielerin und der Die Höhle der Löwen-Investor sogar seit einem Jahrzehnt verheiratet. Anlässlich dieses besonderen Tages teilt Carsten nun ein niedliches Video auf Instagram, das das Paar im Laufe der vergangenen Jahre zeigt. "In unseren zehn Jahren haben wir uns gemeinsam durch alle Höhen und Tiefen begleitet, uns gegenseitig gestärkt, unsere individuellen und gemeinsamen Meilensteine gefeiert und sind als Paar zusammen immer besser geworden. Wir haben uns mittlerweile auch eine sehr große Patchwork-Familie erschaffen, die ich über alles liebe", schreibt die TV-Bekanntheit zu dem Video und fügt hinzu: "Ich danke dir für die letzten zehn Jahre. Und ich bin schon jetzt sehr gespannt, was uns alles Schönes und Unvergessliches in der Zukunft erwartet."

Veronica zeigt sich ganz gerührt von den liebevollen Zeilen ihres Ehemannes. "Zehn Jahre du und ich", schreibt die 59-Jährige auf ihrem Social-Media-Profil und fügt dem ein rotes Herz hinzu. Auch sie lässt es sich nicht nehmen und teilt selbst einen süßen Beitrag: "Ein ganzes Jahrzehnt voller Liebe, Lachen, Herausforderungen und unvergesslicher Momente. Ich bin so stolz auf das, was wir gemeinsam aufgebaut haben, und ich freue mich auf all die Jahre, die noch vor uns liegen." Auch die Fans des Paares sind ganz aus dem Häuschen. "So eine schöne Liebeserklärung! Alles Liebe für euch und noch viele gemeinsame Jahre", schreibt etwa ein Follower unter Carstens Beitrag, während ein weiterer auf Veronicas Profil kommentiert: "Herzlichen Glückwunsch, ihr zwei! Auf ganz viele weitere Jahre. Ihr seid tolle Menschen und habt es absolut verdient!"

Heute sind Veronica und Carsten ein absolutes Traumpaar – dabei zerbrach ihre Liebe einst fast, wie die "Die Wilden Hühner"-Darstellerin in der Talkshow "Bestbesetzung" verriet. Grund dafür war Carstens Tablettensucht, unter der er ab 2003 litt. "Ich habe damals gesagt: Wir sind jetzt nicht mehr zusammen als Mann und Frau, aber ich werde dich da wie eine Schwester durchführen", erinnerte sich Veronica im Gespräch mit Johannes B. Kerner (59) an die dunkle Phase, als sich Carsten 2010 in einen Entzug begab. Damals hatte Veronica nicht gewusst, ob sie es als Liebespaar gemeinsam schaffen würden.

Getty Images Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer im März 2022 in Düsseldorf

Instagram / veronicaferres Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer

