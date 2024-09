Bald zweite Hochzeit? Miley Cyrus will ihren Maxx heiraten

Miley Cyrus (31) hat offenbar nicht ausgeschlossen, ein weiteres Mal vor den Traualtar zu treten. Die Hannah Montana-Darstellerin soll laut Insider-Informationen mit dem Gedanken spielen, ihren Freund Maxx Morando (25) zu heiraten. "Miley schwankt oft hin und her, wenn es um eine zweite Hochzeit geht, aber in der vergangenen Zeit lässt sie immer wieder durchblicken, dass sie bereit ist, Maxx zu heiraten", verrät die Quelle gegenüber dem Magazin OK!. Die beiden verbindet vor allem ihre große Leidenschaft zur Musik. Aber auch gemeinsame Spaziergänge mit ihren Hunden oder gemütliche Abende zu Hause sollen das Musikerpärchen immer mehr zusammenschweißen.

In den vergangenen Jahren musste Miley privat einige Herausforderungen meistern. Vor allem die Konflikte innerhalb ihrer Familie und die schwierige Beziehung zu ihrem Vater Billy Ray Cyrus (63) sollen sie stark belastet haben. Während dieser Zeit wich Maxx der Sängerin nicht von der Seite und erwies sich als ihr Fels in der Brandung. "Er beruhigt sie, wenn sie gestresst ist, und macht ihr Leben einfach rundum besser", so der Insider weiter.

Miley Cyrus und Maxx lernten sich 2021 bei einem Blind Date kennen. Ihre Beziehung halten die beiden allerdings weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch vor rund vier Monaten gab sie dem W Magazine einen privaten Einblick in ihre Gefühlswelt. Miley ist mittlerweile Anfang 30, in einer festen Beziehung und soll planen, erneut zu heiraten: Könnte sie sich mit ihrem Partner auch Nachwuchs vorstellen? "Ich bin jetzt 31 Jahre alt und weiß immer noch nicht, ob ich Kinder will oder nicht. Ich habe das Gefühl, dass meine Fans in gewisser Weise meine Kinder sind", erklärte sie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Miley Cyrus im Februar 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress Maxx Morando und Miley Cyrus im März 2023

Anzeige Anzeige