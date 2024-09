Cathy Hummels zeigt ihre 350 qm große Luxusvilla in München

Cathy Hummels (36) lebt seit Sommer 2022 gemeinsam mit ihrem Sohn Ludwig (6) im Münchner Stadtteil Schwabing. Für RTL-"Punkt 6" öffnete die Moderatorin nun ihre Türen und zeigte, was ihre 350 Quadratmeter große Villa zu bieten hat. Auf insgesamt drei Etagen hat Cathy reichlich Platz, um sich in Sachen Inneneinrichtung so richtig auszutoben. Bei der Besichtigung stach allerdings vor allem ein Detail ins Auge: eine auffällige Wendeltreppe, deren strukturiertes Geländer vollständig mit Gold überzogen ist. "Das ist Blattgold", bestätigte Cathy. Wie viel sie für den luxuriösen Aufgang hinblättern musste, wollte die Ex von Mats Hummels (35) jedoch nicht verraten und machte deutlich: "Über Geld spricht man nicht."

"Ich bin so ein Fan von Weite", schwärmte Cathy, während sie stolz ihre offene Küche präsentierte. "Ich arbeite hier, ich esse hier mit Ludwig zusammen und er liebt das auch", erzählte die Influencerin. Die weitere Roomtour führte durch Cathys kleines Heimkino, neben dem aktuell noch ein Dampfbad und eine Sauna eingebaut werden. Außerdem ist Cathy die stolze Besitzerin eines eigenen Fitnessbereichs sowie eines 20 Quadratmeter großen Kleiderschrankes, der sogar eine eigene Umkleidekabine beinhaltet. Was ihr teuerstes Kleidungsstück ist, könne die 36-Jährige zwar nicht sagen, allerdings besitze sie Designerhandtaschen im Wert von mehreren 10.000 Euro.

Anfang September verkündete Cathy ihren Rücktritt als Moderatorin von Kampf der Realitystars. Auf ihrem Instagram-Kanal erklärte sie den Grund für ihren überraschenden Abschied nach fünf Jahren von dem beliebten Reality-TV-Format: "Am Montag wurde Ludwig eingeschult, und unser Leben hat sich von Grund auf verändert. Er ist nun ein Schulkind, und das bedeutet, dass er mich nicht mehr so leicht auf meinen Reisen begleiten kann." Diese Entscheidung sei ihr zwar nicht leicht gefallen, jedoch wolle sie zukünftig für ihren Sohn da sein und ihn bei seinem neuen Lebensabschnitt als Schulkind unterstützen.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig im August, 2022

