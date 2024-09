Diese Beauty-Eingriffe hat Amira Aly bereits machen lassen

Amira Aly ist heute ein Jahr älter geworden! Die Moderatorin darf am Samstag ihren 32. Geburtstag feiern. Immer wieder muss sich Oliver Pochers (46) Ex mit den Vorwürfen auseinandersetzen, sie hätte sich bereits das eine oder andere Mal unters Messer gelegt. Nun räumt die Österreicherin mit den OP-Gerüchten auf und verrät, was an den Spekulationen wirklich dran ist. "Ich bin sehr glücklich mit meinem Gesicht. Das Einzige, was ich machen lassen habe, waren meine Zähne, die korrigiert wurden", stellt sie in einem Interview mit Gala klar. Die Sanierung ihrer Beißerchen im Jahr 2021 habe sage und schreibe 4.000 Euro gekostet.

Ihren Fans ist während einer älteren Podcast-Folge aufgefallen, dass sich Amira sehr nasal anhört. Prompt wurde ihr unterstellt, sie habe sich einer Schönheitsoperation an der Nase unterzogen. Alles Quatsch, meint die 32-Jährige! Sie habe sich zwar die Nase richten lassen, aber nur aufgrund von medizinischer Notwendigkeit. Die vergangenen Jahre bekam Amira nur noch sehr schlecht Luft und auch ihr Geruchssinn sei immer schlechter geworden. Nach einem 45-minütigen Eingriff war ihr Nasenproblem dann aber wieder behoben. Entgegen vieler Erwartungen hat sich die Partnerin von Christian Düren (34) auch keine Substanzen in die Lippen gespritzt. Auf Instagram kommentierte ein Nutzer vorwurfsvoll, dass Amira keine aufgespritzten Lippen nötig habe. "Sorry, muss dich enttäuschen, bin mehr als zufrieden mit meinen Lippen", konterte sie daraufhin.

Im Juni dieses Jahres sorgte Amira mit einem Schnappschuss für Aufsehen im Netz – natürlich betraf die Aufregung ihr Aussehen. Die zweifache Mutter posierte in einem rückenfreien Oberteil in einem Hausflur, während sie leicht in die Kamera lächelte. Man könnte meinen, dass an diesem Foto nichts auszusetzen ist – Fehlanzeige! Amiras Community im Netz fragte sich: Wieso sieht sie so verändert aus? "Hätte ich nicht erkannt, hab wohl irgendwas verpasst. Hübsch. Keine Frage. Aber irgendwie... verändert?", fragt sich ein Nutzer verwirrt. Ein anderer pflichtete ihm bei: "Gut, dass ein Name dazu steht. Kaum erkannt."

Anzeige Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Amira Aly, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige