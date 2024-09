Eva Mendes und Ryan Gosling ticken als Eltern genau gleich

Eva Mendes (50) gibt interessante Einblicke in ihr Familienleben mit Ryan Gosling (43). Gemeinsam haben die Schauspieler die zwei Töchter Esmeralda und Amada, die sie konsequent aus der Öffentlichkeit heraushalten. In einem Interview mit Vogue Mexico erzählt die stolze Mama, dass sie und Ryan in puncto Elternschaft völlig auf einer Wellenlänge sind und dieselben Werte teilen, obwohl sie aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen stammen. "Manchmal sage ich ihm, dass er mehr Kubaner ist als ich. In seinem Wesen hat er die kubanische Art so stark verinnerlicht, dass ich es kaum erklären kann", verrät sie.

Eva erklärt weiter, dass sie ihren Kids als "typische kubanische Mutter" keine Übernachtungen bei Freunden erlaube. Ihre durchaus strengen Ansichten teile Ryan jedoch komplett – so könnten sie als Eltern an einem Strang ziehen. Die Offenheit des Barbie-Stars für die Wurzeln seiner Frau zeige sich auch in seiner Begeisterung für kubanische Spezialitäten, die er von Anfang an mit Leidenschaft aufgenommen hat. "Als er das erste Mal die schwarzen Bohnen und den Milchreis meiner Mutter probierte, meinte er: 'Wie konnte ich nur all die Jahre leben, ohne das zu probieren?'", lacht die "The Place Beyond The Pines"-Darstellerin und nennt ihren Liebsten scherzhaft den "kubanischen Ryan".

Dennoch scheint Eva zu Hause die Hosen anzuhaben. Immerhin legte sie 2014 ihre Karriere in Hollywood auf Eis, um sich voll und ganz ihrem Nachwuchs zu widmen – eine der einfachsten Entscheidungen ihres Lebens, wie die 50-Jährige bereits mehrfach betonte. "Ich war älter und wusste, dass meine Kinder nur einmal klein sind und dass alles, was ich jetzt tue, ihr restliches Leben beeinflussen wird", erklärte sie im Gespräch mit People.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling als Zuschauer bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris

Anzeige Anzeige

Getty Images Eva Mendes, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige