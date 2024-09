Fremdflirt: Tara findet "Are You The One?"-Kaan respektlos

Verpasst Kaan Aktas seiner Romanze mit Tara Tabitha (31) bei Are You The One – Reality Stars in Love endgültig den Todesstoß? Schon in den letzten Folgen herrschte zwischen dem Ex-Bachelorette-Boy und der selbst ernannten Reality-Queen Krisenstimmung. Eigentlich wollte er die Wienerin bereits abservieren, bekam allerdings nicht den Mund auf. In der aktuellen Episode versucht Kaan es nun auf eine andere Art und Weise – und zwar indem er heftig mit Laura Maria Lettgen flirtet. Während die Blondine sich lasziv im Bikini abduscht, schaut er fasziniert zu. "Bruder, ich krieg’ einen Schaden bei der", ruft er schließlich und erklärt, er könne jeden verstehen, der für Laura seine Partnerin betrügt. Tara reagiert entsetzt: "Wie ekelhaft und respektlos ist das bitte mir gegenüber?"

Angesichts Kaans flatterhaftem Verhalten bleibt die Influencerin realistisch. "Ich kann da auch nicht unlimitiert Vertrauensvorschüsse verschenken, wenn mir hier drin schon meine Zukunft gezeigt wird", stellt Tara klar. Sie sucht das Gespräch, um den Schlussstrich unter die Romanze zu setzen – das Interesse an einer Beziehung außerhalb der Show habe sie verloren. Die beiden einigen sich, die letzten Tage in der Villa noch miteinander zu genießen und dann getrennte Wege zu gehen. Doch lange hält ihre Vereinbarung nicht – schon auf der nächsten Party knutscht Kaan hemmungslos mit Laura herum. "Mir reicht es mit dieser Dumpfbacke", resümiert Tara.

Das Thema Kaan scheint für den Langzeit-Single also erst einmal abgehakt zu sein – doch die Liebe will Tara dennoch nicht aufgeben. Im Interview mit "Punkt 7" erklärte sie bereits, wie sie sich ihren perfekten Partner vorstellt: "Wenn ich mir meinen Traummann backen könnte, dann wär' der 1,95 Meter groß und beruflich erfolgreich."

Instagram / kaanaktas61_ Kaan Aktas im August 2023

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Realitystar

