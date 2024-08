So sollte der perfekte Partner an Tara Tabithas Seite sein

Derzeit sucht Tara Tabitha (31) bei Are You The One – Reality Stars in Love nach ihrem Perfect Match. Seit fünf Jahren ist die Reality-TV-Bekanntheit nun schon Single. Liegt das etwa daran, dass Tara zu wählerisch ist? Im Interview mit "Punkt 7" verrät die Beauty nun, was ein Mann mitbringen muss, um ihr Herz zu erobern: "Wenn ich mir meinen Traummann backen könnte, dann wär' der 1,95 Meter groß und beruflich erfolgreich."

Zudem sollte ihr Traumprinz jemand sein, der gerne viel mit ihr reist. Es gibt aber auch eine Sache, die sie sich explizit nicht wünscht: "Er sollte nicht zu gut kochen können, weil ich will besser kochen können." Klingt fast so, als würde es nicht viel brauchen, um Tara glücklich zu stimmen. Weshalb sie trotzdem Single ist, erklärt sie sich so: "Ich bin halt nicht einfach und ich bin auch nicht die ganze Zeit auf der Suche. Die letzten zwei Jahre war ich überhaupt nicht auf Dates. Wenn ich nicht auf Dates gehe, kann ich den Mister Right auch nicht finden."

Vielleicht hat sie ihren Traumprinzen ja bereits in der aktuellen Staffel von "Are You The One – Reality Stars in Love" gefunden. Zumindest mit Nikola Glumac (28) knisterte es bereits ordentlich. Doch ob aus den beiden etwas wurde, ist noch fraglich. Zuletzt konnte sich der tätowierte Casanova nämlich nicht auf Tara festlegen, sondern wurde auch mit Mitstreiterin Nadja intim. "Ich lasse viele Sachen durchgehen, aber wenn es zu viel ist, ist es zu viel und das ist zu viel", erklärte die 31-Jährige nach der Aktion.

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Realitystar

RTL Nikola Glumac, Kandidat bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

