Jordyn Blum nach Fremdgehskandal von Ehemann Dave gesichtet

Jordyn Blum (48) wurde diese Woche in Encino, Kalifornien, bei einem gemeinsamen Mittagessen mit einer Freundin gesichtet. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, genießt die Ehefrau des Foo Fighters-Frontmanns Dave Grohl (55) in dem Café eine Auszeit und tauscht nach dem Essen eine aufmunternde Umarmung mit ihrer Begleiterin aus. Der Anlass für das tröstliche Treffen könnte eine kürzlich bekannt gewordene Schocknachricht sein, die die 21-jährige Ehe des Paares sicher stark erschüttert hat: So hat Jordyns Ehemann ein Kind mit einer anderen Frau gezeugt.

Während des Treffens zeigte sich Jordyn in einem lässigen, athletischen Outfit, bestehend aus einem grauen Tanktop und einem schwarzen Minirock. Auffällig dabei war nicht nur ihr ungeschminktes Gesicht. Auch das Fehlen jeglicher Ringe an ihren Händen – was einen Ehering einschließt – stach heraus.

Am 10. September verkündete Dave auf Instagram die schockierende Nachricht, dass er seine Frau betrogen und heimlich ein Kind gezeugt hat. "Ich bin vor Kurzem Vater einer kleinen Tochter geworden, die außerhalb meiner Ehe geboren wurde", gestand er in seinem Post. Er erklärte zudem, dass er seine Ehe trotz allem retten wolle. Dennoch habe er entschieden, ein aktiver Vater für sein neues Kind zu sein. Der ehemalige Nirvana-Schlagzeuger und Jordyn sind seit 2003 verheiratet und haben drei Töchter: Violet Maye, Harper Willow und Ophelia Saint. Gute Gründe für den Musiker, um die Gunst seiner Familie zurückzugewinnen. Ob ihm dies gelingt, bleibt vorerst ungewiss.

Getty Images Jordyn Blum und Dave Grohl im Februar 2016

Getty Images Dave Grohl im Februar 2023

