Keine Süßigkeiten: So ernährt sich Anna-Maria Ferchichi

Anna-Maria Ferchichi (42), die Schwester von Sängerin Sarah Connor (44) und Ehefrau des Rappers Bushido (46), hat am Mittwoch in ihrer Instagram-Story gezeigt, was sie täglich zu sich nimmt. Die achtfache Mama startet gewöhnlich um sieben Uhr morgens mit "Porridge oder Müsli" in den Tag. Nach ihrem Work-out füllt sie ihre Energiereserven dann erneut mit fünf Eiern und Avocados auf. Zwar isst sie somit zweimal Frühstück, "aber eben kein Brot".

Auch für den kleinen Hunger zwischendurch hat Anna-Maria eine clevere Lösung parat: Griechischer Joghurt mit Obst und Honig steht auf dem Plan – "Null Fett, viele Proteine", erklärt die Podcasterin den Snack. Mittags gönnt sich die Familienmama einen thailändischen Salat aus gehacktem Hähnchenfleisch – eine Mahlzeit, die laut Anna ebenfalls "wenig Kalorien" beinhaltet. Auf Schokolade oder Gummibärchen scheint die Dubai-Auswanderin schon lange zu verzichten. "Süßigkeiten habe ich mir vor langer Zeit abgewöhnt", betont Anna-Maria.

Anna-Maria gewährt ihren Followern regelmäßig einen ehrlichen Einblick in ihr Leben. Jüngst verriet sie, dank der Hilfe von Nannys keine To-dos im Haushalt zu haben: "Ich mache im Haushalt wirklich gar nichts." Durch die Hilfe ihrer Angestellten kann sie sich besser um ihre Kinderschar kümmern. "All diese Dinge erledigen diese wunderbaren Damen, aber dafür habe ich viel Zeit für meine Kinder", erklärt die 42-Jährige.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und seine Familie im Jahr 2023

