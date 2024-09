Kryptischer Eintrag: Wird Inka Bause TV-Karriere beenden?

Seit 2005 ist Inka Bause (55) das Gesicht von Bauer sucht Frau. Die Moderatorin ist aus dem deutschen Fernsehprogramm nicht mehr wegzudenken. Im Interview mit Gala schockiert die quirlige Bauern-Liebhaberin ihre Fans nun mit einer kryptischen Andeutung. "Ich habe mir vor, glaube ich, fünf Jahren etwas in meinen Kalender geschrieben", erklärt Inka und fügt hinzu: "Am 1. Januar 2028, das ist das Jahr, in dem ich 60 werde [...] Und da steht: Aufhören." Der genaue Wortlaut des Kalendereintrags lautet sogar: "INKA muss aufhören!" Bedeutet das jetzt etwa, dass die TV-Bekanntheit ihre Karriere in wenigen Jahren an den Nagel hängen wird? Nein, die Fans der Berlinerin können aufatmen – Inka bleibt dem deutschen Fernsehen noch erhalten!

"Da steht nicht aufhören, weil ich am 1. Januar aufhören will. [...] Ich möchte reflektieren in fünf, sechs Jahren: Warum habe ich das da reingeschrieben? Um mich selber zu hinterfragen", erklärt Inka ihren Kalendereintrag ganz ausführlich. Der 55-Jährigen geht es hierbei viel mehr darum, ob sie sich als Person weiterentwickelt hat und ob es an der Zeit ist, Veränderungen zu vollziehen. "Mit 60 machst du vielleicht Dinge nicht mehr, die du vor 30 Jahren gemacht hast", analysiert sie im Gespräch mit dem Magazin.

Jetzt muss sich Inka sowieso erst einmal auf die Jubiläumsstaffel "Bauer sucht Frau" konzentrieren. Bereits am 30. September ist es so weit: Zahlreiche Bauern und Landwirte suchen zum 20. Mal im TV nach der großen Liebe. Begleitet werden sie auf ihrem Weg natürlich von keiner Geringeren als Inka.

Instagram / inka.bause Inka Bause mit ihren Hunden im August 2023

RTL Inka Bause und Patrick bei "Bauer sucht Frau"

