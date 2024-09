Rote Dauerwelle: Bad Bunny an Film-Set kaum zu erkennen

Bad Bunny (30) überraschte am Mittwoch am Set seines neuen Films "Caught Stealing" mit einem vollkommen veränderten Look: Angepasst an seine neue Rolle überraschte der Musiker mit einer knallroten Haarpracht und einem ebenso leuchtenden Bart. Auf aktuellen Fotos, die Daily Mail vorliegen, trägt Bad Bunny zur neuen Mähne ein lässiges Outfit, bestehend aus einem grauen Kapuzenpullover, einer Jogginghose und Adidas-Sneakern. Besonders auffällig war jedoch das Kunstblut, das von einer künstlichen "Verletzung" an seiner linken Schläfe tropfte.

Der "MONACO"-Interpret, bekannt für seine Hits mit Stars wie Jennifer Lopez (55) und Enrique Iglesias (49), zeigt damit erneut seine Wandlungsfähigkeit. Für Filmrollen hat er in der Vergangenheit bereits bewiesen, dass er in verschiedene Charaktere schlüpfen kann. So ist er, trotz seines Erfolges in der Musikbranche, mittlerweile auch als Schauspieler präsent. "Caught Stealing" ist bereits sein drittes Filmprojekt. Die Geschichte des Streifens basiert auf dem gleichnamigen Buch von Charlie Huston und dreht sich um den ehemaligen Baseballspieler Hank Thompson, gespielt von Austin Butler (33). Dieser wird in das kriminelle Unterweltleben des New Yorks der 1990er Jahre hineingezogen. Details zu Bad Bunnys Rolle bleiben vorerst noch geheim.

Während sich beruflich für den Musiker also spannende Perspektiven ergeben, läuft es privat derzeit nicht ganz so rosig für ihn. Nach einer Romanze mit dem Model Kendall Jenner (28) hofften Fans im Sommer auf ein Liebescomeback – es folgte jedoch die endgültige Trennung. Ein Insider habe gegenüber US Weekly berichtet, dass die beiden zwar noch freundschaftlich miteinander verbunden seien, sich aber von einer festen Beziehung distanziert hätten. Weiteren Gerüchten zufolge widme sich die Ex-Freundin von Bad Bunny momentan lieber ihrer Unabhängigkeit und genieße die Zeit alleine.

ActionPress Bad Bunny verlässt am Morgen das "Greenwich Hotel"

Getty Images Kendall Jenner und Bad Bunny im Mai 2023

