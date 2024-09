Überraschung in New York: Hat Prinz Harry jetzt ein Tattoo?

Prinz Harry (40) hat während seines jüngsten Aufenthalts in New York City offenbar einen überraschenden Besuch in einem Tattoostudio gemacht. Der Herzog von Sussex wurde dabei gefilmt, wie er das bekannte Studio East Side Ink im East Village verließ, begleitet von seinen Sicherheitskräften. In dem Video, das derzeit auf X die Runde macht, ist der Sohn von König Charles III. (75) in Jeans, weißen Sneakern und einem grauen Hemd gekleidet und wirkte lässig und entspannt. Ob der Royal sich tatsächlich ein Tattoo stechen ließ oder nur jemanden besuchte, bleibt vorerst unklar und sorgt für reichlich Spekulationen.

East Side Ink ist für seine prominente Kundschaft bekannt: Stars wie Scarlett Johansson (39), Bruce Willis (69) und Robert Downey Junior (59) gehören zu den Stammgästen des Studios. Harrys Aufenthalt dort dauerte etwa eine Stunde, was natürlich Fragen aufwirft. Fans und Royal-Experten rätseln nun auf der Plattform, welches Motiv er sich ausgesucht haben könnte. Einige vermuten ein diskretes Tattoo zu Ehren seiner Familie – vielleicht ein "M" für seine Ehefrau Herzogin Meghan (43) oder die Namen seiner Kinder Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3). Andere spekulieren, dass er sich möglicherweise ein Symbol stechen ließ, das für einen Neuanfang steht.

Im Gegensatz zu seiner Frau und seinen Kindern können Harrys Bruder Prinz William (42) und sein Vater Charles wohl eher nicht darauf hoffen, dass der royale Rotschopf ein Symbol ausgesucht hat, das ihn an die beiden erinnert: Der jüngste Sohn von Prinzessin Diana (✝36) soll mit seiner Familie nämlich zerstritten sein. Während er sich Berichten zufolge möglicherweise wieder an seinen Vater annähert, ist bei einer Versöhnung mit William wohl Hopfen und Malz verloren: Wie ein Insider gegenüber Express berichtete, wünscht sich William, dass Harry und Meghan nicht mehr zu den Royals zurückkehren. "William sieht keine Zukunft für die Sussexes in der königlichen Familie und glaubt, dass ihre Rückkehr ein Fehler wäre", erklärte die Quelle.

Getty Images Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry im April 2017

Getty Images Prinz Harry im September 2024

