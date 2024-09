Unangenehm? Oliver Pocher gratuliert Amira zum Geburtstag

Oliver Pocher (46) und Amira Aly liefern sich momentan eine öffentliche Schlammschlacht. Nachdem sich der Entertainer und die Moderatorin im August 2023 getrennt hatten, können sie kein gutes Haar mehr aneinander lassen. Umso verblüffender ist es nun, dass der Blondschopf seiner Ex zum 32. Geburtstag gratuliert. Olli repostet ein älteres Video in seiner Instagram-Story, in dem er und Amira in einer malerischen Kulisse den Song "Everytime We Touch" von Cascada performen. Dazu wünscht Olli seiner Verflossenen: "Alles Gute zum Geburtstag! Dieses Geburtstagsständchen bleibt unfassbar lustig."

Erst vor wenigen Wochen hetzte Olli in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" noch gegen Amira. Letztere behauptete nämlich kurz zuvor, der Vater ihrer zwei Kinder würde keinen Unterhalt für die beiden Söhne zahlen. "Du musst erst einmal Anspruch auf Kindesunterhalt haben. Dadurch, dass wir das gemeinsame Sorgerecht haben, trägt jeder die Kosten der Kinder selbst. In Amiras Wahrnehmung hat sie im Jahr 480 Tage die Kinder, ich vier Stunden", gab Olli seiner Ex daraufhin zu verstehen. Diesen öffentlichen Rosenkrieg liefern sich die TV-Bekanntheiten bereits seit Monaten – umso komischer, dass Olli Amira nun trotzdem gratuliert.

Eigentlich ging Amira und Olivers Liebesgeschichte recht romantisch los. Über eine Dating-App lernten sich der Kölner und die Österreicherin kennen und auch lieben. Während ihrer vierjährigen Ehe durften sie ihre beiden Söhne 2019 und 2020 auf der Welt begrüßen. Nach der Trennung und auch Scheidung Anfang September lief es für Amira in Sachen Liebe wieder richtig rund! Die 32-Jährige lernte Moderator Christian Düren (34) kennen und führt seither mit ihm eine offenbar glückliche Beziehung.

Getty Images Oliver und Amira Pocher bei "Let's Dance"

Instagram / amirapocher Amira Pocher und Christian Düren im August 2024

