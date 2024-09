Daniela Katzenbergers Leben hat sich durch Abnahme verändert

Mit einem straffen Fitness- und Ernährungsplan optimierte Daniela Katzenberger (37) ihren Körper in Topform. Mit ihrem Ehrgeiz konnte sich die TV-Bekanntheit nicht nur den zweiten Platz eines Bikini-Contests sichern, sondern qualifizierte sich auch für die Wahl zur Miss Universe. Im Interview mit RTL verrät die Kultblondine jetzt, wie sich ihr Lebensgefühl seit ihrer Gewichtsreduzierung verändert hat: "In allem ist es besser geworden. Man hat viel mehr Ausdauer, die Haut ist besser, ich habe kaum noch Mitesser." Daniela fühlt sich mittlerweile "sauwohl" in ihrer Haut. Selbst an kalten Tagen bedeckt sie ihre einstigen Problemzonen nicht mehr mit unnötigen Kleidungsstücken, sondern trägt einfach bauchfreie Klamotten.

Dennoch gibt es, wie so oft, auch eine Kehrseite der Medaille. Jetzt hat Daniela zwar ordentlich an Körpergewicht verloren und Muskelmasse gewonnen, aber diesen Zustand zu halten, ist nicht immer ganz einfach. "Ich hätte nie gedacht, dass es schwerer ist, das Ganze zu halten, als abzunehmen. [...] Jeder, der schon mal die Erfahrung gemacht hat, das ist so viel schwerer. Weil natürlich habe ich mal Bock auf was Süßes oder keinen Bock auf Sport", erklärt die 37-Jährige dem Sender. Für dieses Problem hat die Katze aber eine zielorientierte Lösung gefunden: "Deswegen bezahle ich jemanden dafür, dass er mir in den Arsch tritt."

Vor wenigen Tagen verriet Daniela gegenüber Bild ihr Abnahme-Geheimnis. Disziplin und ein ausgewogener Ernährungsplan scheinen in der Vergangenheit essenziell gewesen zu sein. "Morgens gab es Kohlenhydrate in Form von Haferflocken oder Vollkornbrot. Mittags habe ich die Kohlenhydrate reduziert gegessen, habe eher Linsennudeln statt normaler Nudeln genommen. Und abends, wenn ich zu faul war zum Kochen, habe ich oft einen Shake getrunken oder mir Salat mit Feta-Käse gemacht", erklärte die Mutter einer Tochter dem Newsportal.

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniela Katzenberger beim Deutschen Fernsehpreis im September 2024

Anzeige Anzeige

Daniela Katzenberger, VOX Daniela Katzenberger kurz vor dem Wettbewerb

Anzeige Anzeige