Kelsea Ballerini schwärmt von Beziehung mit Chase Stokes

Country-Sängerin Kelsea Ballerini (31) hat auf dem roten Teppich der People's Choice Country Awards von ihrer Beziehung mit Chase Stokes (32) geschwärmt. "Ich bin jetzt 31 und in einer wunderschönen Beziehung", sagte sie gegenüber E! News, als sie über ihr neues Album "Patterns" sprach. Für Kelsea war es ein besonderer Abend, denn sie war gleich in vier Kategorien nominiert: "Künstlerin des Jahres", "Social Country Star", "Crossover Song des Jahres" und "Storytelling Song des Jahres".

"Wenn man in einer guten Beziehung ist, spiegelt diese einen wider [...] Man muss wirklich Zugang zu sich selbst und der anderen Person haben“, fuhr die Musikerin fort. Vier Tage später feierte sie ihren Freund anlässlich seines 32. Geburtstags. Die "Love Me Like You Mean It"-Sängerin teilte auf Instagram ihre liebsten spontanen Momente mit Chase und schrieb: "Es ist der Geburtstag meines Lieblingsmenschen und es gibt niemanden auf der Welt, den ich leichter feiern könnte. Ich vergöttere dich von ganzem Herzen."

Kelsea betonte gegenüber People, wie Chase sie ermutigte, als sie ins Schauspielgeschäft eintauchte: "Ich habe die Schauspielerei immer als seine Welt bezeichnet, und wenn ich ihm Fragen zu dieser gestellt habe, sagte er: 'Hey, es ist nur eine Welt. Ich bin ein Teil davon und jetzt bist du es auch. Es ist nicht meine Welt.'" Die Unterstützung und das Verständnis zwischen den beiden scheinen tief zu gehen. Gemeinsam bilden sie ein Powerpaar, das sowohl beruflich als auch privat harmoniert.

Instagram / hichasestokes Chase Stokes mit Kelsea Ballerini

ActionPress Chase Stokes und Kelsea Ballerini im April 2023 in New York

