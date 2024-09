Kim Kardashian teilt besondere Momente mit ihren Kindern

Kim Kardashian (43) genießt besondere Momente mit ihren Kindern und lässt ihre Fans daran teilhaben. Am vergangenen Freitag teilte die SKIMS-Gründerin auf Instagram eine Reihe von Fotos, die sie im Freien mit ihren Kindern zeigen. Ein Foto zeigt die Vierfach-Mama, wie sie mit ihrem Sohn Psalm (5) am Esstisch kuschelt, wobei der kleine Junge direkt in die Kamera schaut. Sie untertitelte den Post schlicht mit dem Wort "Himmel".

Auch ihre Tochter Chicago (6) ist auf einigen Schnappschüssen mit zwei süßen Haarknötchen auf dem Kopf und in einem pinken Trikot zu sehen. Mutter und Tochter lächeln gemeinsam, und auf einem Bild gibt Kim ihrer Tochter einen Kuss auf die Wange. Neben Psalm und Chicagoist die Unternehmerin auch Mutter von Saint (8) und North (11), die alle aus ihrer Ehe mit Ex-Mann Kanye West (47) stammen. Anfang des Monats teilte sie bereits eine Serie von Fotos zum Schulbeginn ihrer vier Kinder.

In einem Interview in der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (50) im August erzählte Kim, dass ihre Sprösslinge einen Mann für sie suchen. "Es ist so lustig, weil meine Kinder versuchen, mich zu verkuppeln. Sie sind bereit, aber ich noch nicht", erklärte sie lachend. Die vier haben genaue Vorstellungen und halten auf Listen fest, wer infrage kommen könnte. Dabei sind einige Basketball- und Fußballspieler, aber auch Streamer in der engeren Auswahl. Doch die 43-Jährige hat aktuell andere Prioritäten und betonte: "Leute, das ist einfach nicht das, was ich gerade möchte."

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrer Tochter Chicago West

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern, September 2024

