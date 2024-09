So glücklich ist Bella Hadid mit ihrem Freund Adan Banuelos

Anfang des Jahres machte Bella Hadid (27) ihre Beziehung zu Adan Banuelos offiziell. Wie glücklich das Model mit ihrem Pferdetrainer ist, macht jetzt eine Quelle im Interview mit Us Weekly deutlich. "Die Beziehung ist definitiv eine, die eine lange Zukunft hat", erklärt der Insider und betont zudem, dass Bella und Adan vor allem ihre Leidenschaft für den Reitsport verbindet: "Sie liebt es, Adan bei seinen Rodeos zu unterstützen und könnte nicht stolzer sein, an seiner Seite zu sein."

Für den Pferdenarren zog Bella sogar nach Texas. Ihr neues Leben abseits des Rampenlichts soll der 27-Jährigen mächtig guttun. "Bella liebt ihren neuen unaufgeregten Lebensstil und fühlt sich in ihrer und Adans Beziehung sicher", plaudert zudem ein weiterer Informant aus. Aber auch Bellas Mutter Yolanda (60) und ihre Schwester Gigi (29) sind "wirklich glücklich", dass es der Laufstegschönheit aktuell so gut geht.

Bellas Liebe zu Adan ging sogar so weit, dass sie für ihn in einen Wohnwagen zog. "Der Wohnwagen hat sich immer klein angefühlt, aber dann kommt jemand, mit dem man gerne Zeit verbringt und der Wohnwagen fühlt sich an wie eine verdammte Villa", verriet der Cowboy in dem Podcast "Along For The Ride". Das Leben auf vier Rädern sollte Bella einen Einblick in seinen Lebensstil geben – die Beauty schien beeindruckt zu sein. "Man fängt an, Gefühle für jemanden zu entwickeln und man denkt Sachen wie: 'Vielleicht ist das der Rest meines Lebens.' Und zu wissen, dass sie so ein unkomplizierter Mensch ist und materielle Dinge ihr nicht wichtig sind – oder zumindest nicht das Wichtigste sind", erinnerte sich Adan.

Instagram / bellahadid Adan Banuelos und Bella Hadid

ActionPress Adan Banuelos und Bella Hadid im September 2024

