Vor Orlando: Katy Perry manifestierte sich einen Partner

Katy Perry (39) wählte eine eher ungewöhnliche Methode, um ihren heutigen Verlobten Orlando Bloom (47) für sich zu gewinnen. In der Radiosendung "The Kyle and Jackie O Show" spricht die Sängerin nun über ihre kleine Expedition ins Übersinnliche: In einer schwierigen Phase ihres Lebens habe sie damit begonnen, sich ihren Traummann durch Manifestation herbeizuwünschen. "Ich habe einen kleinen Zauber für ihn ausgesprochen und er ist wahr geworden", erzählt sie stolz. Katy beschreibt, dass sie damals sehr klar formuliert habe, welche Eigenschaften ihr zukünftiger Partner mitbringen sollte – jemand, der ihre Abenteuerlust teilt und genauso spirituell neugierig ist wie sie.

Auf einer Golden Globes-Party im Jahr 2016 führte das Schicksal die beiden Stars schließlich zueinander. Katy erinnert sich schmunzelnd an die besondere Art und Weise, wie Orlando ihr auffiel. "Ich bestellte ein paar In-N-Out-Burger [...] und er stahl einen von meinem Tisch", schildert die "Unconditionally"-Interpretin und fügt hinzu: "Ich dachte: 'Das ist interessant. Du bist interessant.'" Dieser kleine freche Moment war rückblickend der Startschuss für ihre Beziehung.

Heute sind Katy und Orlando seit vielen Jahren liiert und stolze Eltern der kleinen Daisy Dove (4). Das Paar bezeichnet sich selbst als das 'Chaos-Team', da es privat oft drüber und drunter gehe und laut werde. "Wenn Orlando und ich streiten, dann ziemlich heftig und schnell, aber wir beruhigen uns auch schnell wieder", erklärt sie kürzlich im Interview mit Apple Music. Ebenso laut und mutig sei auch ihr Töchterchen.

Getty Images Katy Perry bei den Golden Globes 2016

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom bei den MTV Video Music Awards 2024

