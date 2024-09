Zehn Jahre Ehe mit Leighton: Adam Brody verrät Ehegeheimnis

Adam Brody (44) lüftet das Geheimnis hinter seiner zehnjährigen Ehe mit Leighton Meester (38). In einem Gespräch mit Hoda Kotb und Jenna Bush Hager in der Show "Today" verrät der Schauspieler: "Man sollte sich jemand Gutes aussuchen, sich glücklich schätzen und sich in jemanden verlieben, der großartig ist und auf ihn hören." Adam und die Gossip Girl-Darstellerin sind seit 2014 verheiratet und stolze Eltern zweier Kinder: Ihre Tochter heißt Arlo, während der Name ihres Sohnes nicht bekannt ist.

In dem Interview spricht Adam auch über die Erziehung seiner Kinder und beantwortet die Frage, ob er und Leighton eher als "Helikopter-Eltern" agieren oder ob sie ihren Kindern eher viele Freiheiten einräumen. "Ich denke, wir haben die perfekte Balance", plaudert der Gilmore Girls-Star aus. Er beschreibt seinen Erziehungsstil zwar nicht als übermäßig streng, doch er und seine Partnerin seien stets darauf bedacht, ihre Kinder in Sicherheit zu wissen. Adam betont außerdem, dass sie stets ehrlich mit ihren Kindern seien und offene Gespräche führen – "im Guten wie im Schlechten".

Bereits im vergangenen Jahr erinnerte sich Adam im "Podcrushed"-Podcast daran, wie er Leighton zum ersten Mal in einem Restaurant getroffen hatte – bereits damals sei es um ihn geschehen gewesen. "Ich war sofort vernarrt in sie und das auch für eine Weile. Wir haben uns erst Jahre später richtig kennengelernt", erzählte der Schauspieler. Obwohl die beiden kurz zusammengearbeitet hatten, dauerte es eine Weile, bis sie sich näherkamen. Adam berichtete weiter, dass es schwierig gewesen sei, Leightons Interesse zu erkennen. "Sie sagt immer, dass auch sie an mir interessiert gewesen sei, aber sie ist dem nie nachgegangen und hätte es im Sande verlaufen lassen", scherzte der 43-Jährige.

Getty Images Adam Brody, 2024

Getty Images Adam Brody und Leighton Meester im August 2019

