Ariana Grande verteidigt ihren Freund Ethan gegen Kritiker

Ariana Grande (31) hat sich bis jetzt mit Äußerungen über ihre Beziehung zu Broadway-Star Ethan Slater (32) zurückgehalten. Nun schwärmt die "Side To Side"-Interpretin in einem Interview mit Vanity Fair über ihren Freund. "Es gibt niemanden auf der Welt, der ein größeres Herz hat", ist sich die Musikerin sicher. Der Popstar kritisiert den Umgang der Presse mit seinem Liebsten und erklärt: "Niemand auf dieser Welt gibt sich mehr Mühe, um für die Menschen da zu sein, die er liebt und um die er sich sorgt."

Während ihrer gemeinsamen Arbeit an dem Musical "Wicked" kamen Gerüchte auf, dass Ethan, der damals verheiratet war, eine Affäre mit Ariana eingegangen sei. Gegenüber dem Magazin macht die Sängerin klar, dass sie niemals etwas zu den genauen Umständen sagen werde. Allerdings deutet sie an: "Es könnte kein falscheres Bild von einem Menschen geben als das, das die Boulevardpresse über ihn verbreitet." Auch die Kritik gegen ihre Person verstehe die Schwester von Frankie Grande (41) nicht. "Ich bin 31 Jahre alt und ich bin kein perfekter Mensch, aber ich bin tief im Inneren gut, und ich bin stolz darauf, wer ich geworden bin", macht sie deutlich.

Vor seiner Beziehung mit Ariana war Ethan mit seiner Kindheitsliebe Lilly Jay verheiratet. Gemeinsam haben die beiden auch einen Sohn, der 2022 zur Welt kam. Doch im Juli wurde bekannt, dass der "The SpongeBob Musical"-Star die Scheidung eingereicht hatte. Seit einigen Wochen ist der Rotschopf nun offiziell geschieden. Laut TMZ einigte sich das Ex-Paar Mitte September vor Gericht in New York. Die Details der Scheidung sind nicht bekannt.

Getty Images Ariana Grande im März 2024

Getty Images Ethan Slater, Broadway-Darsteller

