Filmstar Jennifer Aniston veröffentlicht erstes Kinderbuch

Jennifer Aniston (55) hat ein neues Projekt am Start: Sie veröffentlicht ein Kinderbuch mit dem Titel "Clydeo Takes a Bite Out of Life", das von ihrem eigenen Hund Clyde inspiriert ist. Das Buch soll der erste Teil einer vierbändigen Serie sein und Anfang Oktober in Zusammenarbeit mit dem Verlag HarperCollins erscheinen. Gegenüber People äußerte sich die Schauspielerin nun zum Thema des Buches: "Natürlich schreibe ich über etwas, das ich liebe und verehre, nämlich meine geretteten Tiere."

Durch die Geschichte wolle sie Kinder dazu motivieren, eigene Interessen zu entdecken und weniger Zeit an ihren Handys zu verschwenden. "Sie sind so fokussiert auf diese Geräte und verschwinden in diesem Strudel des Scrollens", erklärte Jennifer. Neben der Buchveröffentlichung rief die Schauspielerin, die kürzlich für einen Emmy nominiert wurde, den Clydeo Fund ins Leben, der Gelder und Aufmerksamkeit für Rettungsorganisationen generieren soll. Sie sei besorgt über die Lage der Tierheime, die mit den steigenden Zahlen der Tiere in Not nicht mehr mithalten können.

Die Liebe der Friends-Darstellerin zu Hunden begann mit einer zufälligen Begegnung am Set der Erfolgsserie. Beim Dreh einer Szene begegnete Jennifer dem Hund Norman. Zwar konnte Norman nicht die Erwartungen der Trainer am Set erfüllen, doch Jennifer fasste spontan den Entschluss, ihn zu adoptieren. Heute lebt die Schauspielerin mit zwei weiteren geretteten Hunden: Clyde und Lord Chesterfield. Der Verlust ihrer verstorbenen Hunde Norman und Dolly ist noch immer ein emotionales Thema für sie: "Man erwähnt sie und ich bekomme einen Kloß im Hals."

ActionPress Der "Friends"-Cast

Instagram / jenniferaniston Instagramfoto von Jennifer Aniston mit Hund Dolly

