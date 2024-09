Glitzerdress: Jen Aniston stiehlt bei Emmys allen die Show

In der vergangenen Nacht wurden die 76. Emmy Awards verliehen – für die Stars und Sternchen Hollywoods die optimale Chance, um sich mal wieder so richtig herauszuputzen. Eine nahm das in diesem Jahr ganz besonders ernst: Jennifer Aniston (55)! Die Schauspielerin strahlte in einem traumhaften Kleid von Oscar de la Renta. Das trägerlose Kleid war besetzt mit kleinen Perlen und Pailletten, die silbrig schimmerten, und ihre trainierten Arme betonte. Dazu wählte sie subtilen silbernen Schmuck und trug ihr blondes Haar offen.

Ob sich Jennifer so in Schale warf, weil sie vielleicht mit einer Trophäe gerechnet hat? Die Friends-Bekanntheit war für ihre Rolle in der Dramaserie "The Morning Show" in der Rubrik "Beste Hauptdarstellerin" nominiert. Schließlich musste sie sich jedoch gegen "Shōgun"-Star Anna Sawai geschlagen geben. Dasselbe Schicksal traf auch Jennifers Co-Stars Reese Witherspoon (48), Jon Hamm (53) und Mark Duplass (47). Aus dem hochkarätigen Cast konnte sich nur Billy Crudup (56) gegen die Konkurrenz durchsetzen und die begehrte Auszeichnung als "Bester Nebendarsteller" ergattern.

Preis hin oder her – mit ihrem Look scheint Jennifer jedenfalls ins Schwarze getroffen zu haben. Neben ihr strahlten auch andere Hollywoodstars in silbrig schimmernden Kleidern. So auch Dakota Fanning (30). Die "The Watchers"-Darstellerin trug ein elegantes, trägerloses Kleid mit Perlenbesatz von Giorgio Armani Privé. Jennifers Schauspielkollegin Catherine O'Hara (70) erschien sogar ebenfalls in einer Robe von Oscar de la Renta. Das Modell der "Beetlejuice Beetlejuice"-Darstellerin hatte jedoch lange Ärmel und ein florales Muster.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dakota Fanning bei den 76. Primetime Emmy Awards im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Catherine O'Hara bei den 76. Primetime Emmy Awards im September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige