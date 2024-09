Gerücht entkräftet: Prinz Harry ist doch König Charles' Sohn

Richard Dalton, der ehemalige Friseur von Prinzessin Diana (✝36), bezieht in seinen Memoiren "It's All About the Hair - My Decade with Diana" klar Stellung zu dem Gerücht, König Charles (75) sei nicht der leibliche Vater von Prinz Harry (40). In der Vergangenheit gab es immer wieder Gerüchte in der Presse, dass Dianas Reitlehrer James Hewitt (66) der biologische Vater von Harry sein könnte. Richard schreibt dazu: "Das rote Haar war ein Merkmal der Spencer-Familie." Im Interview mit Fox News führte er weiter aus, dass Dianas Bruder ebenfalls leuchtend rotes Haar während seiner College-Zeit hatte, ebenso ihre Schwester Lady Sarah McCorquodale (69). Ihre andere Schwester, Lady Jane Fellowes (67), habe dagegen die gleiche Haarfarbe wie Diana gehabt.

Das Gerücht, dass Dianas Reitlehrer der leibliche Vater ihres Zweitgeborenen sein könnte, hielt sich hartnäckig und wurde von der Presse immer wieder neu befeuert. Grund war die vermeintlich große Ähnlichkeit: Sowohl Harry als auch James haben rote Haare und Sommersprossen. Doch Diana soll ihren Reitlehrer das erste Mal im Jahr 1986 getroffen haben, zwei Jahre nach Harrys Geburt 1984. In seinem Buch schreibt Richard auch deshalb: "Harry war schon eine Weile vor Dianas Beziehung zu James geboren. Ich glaube nicht, dass das [die Vaterschaft] möglich ist." Diana und James hätten drei Jahre von 1989 bis 1991 "eine Liebesaffäre" gehabt, so Richard.

Reitlehrer James sprach 2002 selbst das Gerücht gegenüber der Presse an, sagte gegenüber People: "Es besteht wirklich überhaupt keine Möglichkeit, dass ich Harrys Vater bin. Ich kann das Interesse verstehen, aber Harry konnte schon laufen, als meine Beziehung mit Diana begann." Harry, der 2023 gegen Daily Mirror gerichtlich vorging, sagte im Rahmen des Prozesses, dass das langjährige Boulevard-Gerücht, wonach der König nicht sein biologischer Vater sei, ihm im Laufe der Jahre "geschädigt" habe.

Lady Diana und James Hewitt

Getty Images Prinz Harry in New York, September 2024

