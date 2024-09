Gwyneth Paltrow teilt intimes Foto zum sechsten Hochzeitstag

Gwyneth Paltrow (52) und Brad Falchuk (53) haben ihren sechsten Hochzeitstag gefeiert – zumindest online. Die Oscar-Preisträgerin teilte dazu ein intimes Foto auf Instagram, das sie und ihren Ehemann eng umschlungen auf einem Paddleboard zeigt. Inmitten einer malerischen Wasserlandschaft küssen sie sich leidenschaftlich und wirken verliebter denn je. Die gemeinsame Zeit scheint das Hollywood-Paar sichtlich zu genießen. Als Bildunterschrift schrieb Gwyneth schlicht "Sechs".

Beide machen auf der romantischen Aufnahme eine auffallend gute Figur: Gwyneth in einem schwarzen Bikini und Brad in schwarz-weißer Badeshorts. Freunde und Fans überhäuften das Paar mit Glückwünschen und bewundernden Kommentaren. "Wünsche euch eine lebenslange Liebe und gemeinsames Wachsen", schrieb beispielsweise ein Follower. Ein anderer kommentierte: "Ihr seht aus wie zwei verliebte Teenager." Seit ihrer romantischen Hochzeit im September 2018 feiern Gwyneth und Brad jedes Jahr ihr Eheglück. Die Trauung fand in ihrem Haus in den Hamptons statt und war ein intimes Ereignis mit rund 70 Gästen, darunter prominente Freunde wie Robert Downey Jr. (59), Cameron Diaz (52) und Jerry Seinfeld (70).

Gwyneth und Brad lernten sich 2010 kennen, als die Schauspielerin eine Gastrolle in der von Brad produzierten Serie Glee übernahm. Damals waren beide noch mit anderen Partnern liiert, 2014 fanden sie schließlich als Paar zusammen. Gwyneth, die aus ihrer vorherigen Ehe mit Chris Martin (47) die Kinder Apple (20) und Moses (18) hat, glaubte nach der Trennung nicht daran, noch einmal die große Liebe zu finden. "Es war eine wunderbare Überraschung, in diesem Alter wieder verliebt zu sein", gestand Gwyneth im Heat!-Interview 2016. Brad brachte ebenfalls zwei Kinder aus seiner vorherigen Ehe mit und gemeinsam meistern beide die Herausforderungen einer Patchwork-Familie.

Instagram / gwynethpaltrow/ Gwyneth Paltrow und Ehemann Brad Falchuk feiern 6. Hochzeitstag in romantischer Kulisse, 2024.

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow mit ihren Kindern Apple Martin und Moses Martin

