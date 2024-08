College-Start: Gwyneth Paltrow hilft Stiefsohn beim Umzug

Was für eine aufregende Zeit für Gwyneth Paltrows (51) Stiefsohn: Brody beginnt sein Studium an der prestigeträchtigen Yale University. Um den 17-Jährigen bei seinem Einzug ins Studentenwohnheim zu unterstützen, lässt es sich die Schauspielerin nicht nehmen, selbst ein paar Umzugskartons zu schleppen. Ein Video, das Daily Mail vorliegt, zeigt sie am vergangenen Wochenende gemeinsam mit ihrem Ehemann Brad Falchuk (53), Brodys Vater, wie sie bei regnerischem Wetter das Hab und Gut des zukünftigen Studenten vor dem Wohnheim aus ihrem Auto ausladen.

Ein weiterer Sprössling, der das Zuhause der Patchwork-Familie verlässt – der Teenager ist nämlich nicht der erste Nachwuchs, der für das Studium an einer Eliteuniversität bei Gwyneth und Brad auszieht. Auch die Tochter der Iron Man-Darstellerin, besucht schon eine namhafte Hochschule – die private Vanderbilt University in Nashville – während ihr jüngerer Sohn im September ein Studium an der Brown Universität beginnen wird. Der akademische Weg ihrer Kinder macht die 51-Jährige und den TV-Produzenten sicher stolz, auch wenn sie sich das einiges kosten lassen. Laut dem Portal belaufen sich die alleine Studiengebühren für Yale auf umgerechnet knapp 60.500 Euro im Jahr, zuzüglich 18.000 Euro für ein Zimmer und die Verpflegung im Studentenwohnheim.

Im Jahr 2018 gaben sich die Oscar-Preisträgerin und ihr Brad das Jawort und gründeten damit eine Großfamilie. Gwyneths Kinder Apple und Moses stammen aus ihrer früheren Ehe mit dem Coldplay-Frontsänger Chris Martin (47) – der 53-Jährige brachte neben seinem Sohn auch noch seine Tochter Isabella mit in die Beziehung. Daraus, dass diese zusammengewürfelte Situation nicht von Anfang an einfach war, machte die Blondine kein Geheimnis. "Ich bin daran persönlich gewachsen, weil ich anfangs eine schwierige Beziehung zu meinen Stiefkindern hatte – und jetzt sind sie wie meine eigenen Kinder", verriet sie im Gespräch mit People.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk bei der "The Politician"-Premiere im September 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow und ihre Patchwork-Familie

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Gwyneth und Brad selbst bei Brodys Umzug ins Studentenwohnheim mithelfen? Ich finde das toll, so herrlich normal! Na ja, an ihrer Stelle hätte ich ein Umzugsunternehmen engagiert. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de