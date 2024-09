Liebe offiziell? Brooks Nader und Gleb beim Küssen erwischt

Es scheint wohl wirklich zwischen Brooks Nader (27) und Gleb Savchenko (41) gefunkt zu haben! Nachdem erst kürzlich berichtet wurde, dass sich zwischen dem Model und dem Profitänzer eine Romanze entwickelt haben könnte, sorgen nun Fotos, die E! News vorliegen, dafür, dass die Gerüchteküche weiter angeheizt wird. Die Aufnahmen zeigen die beiden während eines gemeinsamen Abendessens in Beverly Hills, bei dem sie sich ganz schön nahekommen – und sogar ein paar Küsse austauschen!

Die 27-Jährige und Gleb lernten sich während der Proben für die US-amerikanische Tanzshow Dancing with the Stars kennen, bei der die beiden seit wenigen Wochen gemeinsam übers Parkett schweben und versuchen, die Zuschauer von sich zu überzeugen. Bisher schienen sie die Spekulationen um eine mögliche Liebelei jedoch eher zu verneinen. "Wir haben einfach nur Spaß, ganz ehrlich", betonte Brooks gegenüber dem Blatt, während Gleb anmerkte: "Wenn man so viele Stunden und Tage zusammen probt, entsteht eine gewisse Chemie."

Die ersten Gerüchte entstanden, als die US-Amerikanerin ein Video auf TikTok hochlud, in dem sie und Gleb ziemlich vertraut wirkten: Brooks machte es sich auf dem Schoß ihres Tanzpartners gemütlich, während der 41-Jährige sie an der Hüfte packte und sie behutsam im Kreis drehte. In dem Clip strahlten beide bis über beide Ohren – was auch den Fans auffiel. "Ähm, stören wir bei etwas?", fragte ein Nutzer in den Kommentaren, während ein anderer anmerkte: "Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht sehen sollte."

Anzeige Anzeige

TikTok / brooksnader Gleb Savchenko und Brooks Nader, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooks Nader, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige