Lisa Marie Straube gibt Einblicke in ihre Verlobung mit Akka

Lisa Marie Straube (23) und Furkan Akkaya teilten ihren Fans vor wenigen Tagen mit, dass sie in Dubai geheiratet haben. Auf Schnappschüssen, die sie auf Instagram veröffentlichten, halten die beiden Temptation Island V.I.P.-Kandidaten sichtlich glücklich die Heiratsurkunde in die Kamera. Nun gewährt Lisa ihrer Community auch Einblicke in die romantische Verlobung mit Akka. Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht der Ex-Flirt von Mats Hummels (35) eine Fotoreihe, die sie und den Reality-TV-Star am Tag der Verlobung zeigen: Während Lisa auf einem Schnappschuss mit einem riesigen Rosenstrauß posiert, küsst sich das Paar auf einer anderen Aufnahme leidenschaftlich.

Das sind nicht die einzigen erfreulichen Nachrichten, die das Paar in den letzten Wochen mitteilte: Lisa und Akka erwarten außerdem ihr erstes Kind. Während der Dreharbeiten für "Temptation Island V.I.P." sei sie bereits schwanger gewesen, wie die Influencerin gegenüber Bild verriet. Von der Schwangerschaft habe sie zu dem Zeitpunkt allerdings nichts gewusst. "Ich würde niemals schwanger in ein solches Format gehen und auch nicht, wenn wir bereits Hochzeitspläne gehabt hätten", betonte die 23-Jährige gegenüber dem Blatt.

Seit der Bekanntgabe der Schwangerschaft hält Lisa ihre Community fleißig auf dem Laufenden. Jüngst verriet sie in einer Frage-Antwort-Runde auf Social Media, dass sie bereits 18 Kilogramm zugelegt habe. "Ich habe total mit Wassereinlagerungen im Gesicht und in den Beinen und Füßen zu kämpfen. Ich habe die typische Schwangerschaftsnase und dicke Knöchel bekommen", gestand die Content Creatorin. Ihr verändertes Äußeres gefällt nicht jedem: "Ich glaube, ich habe noch nie so viel Hass über mein Aussehen bekommen wie in der letzten Zeit", berichtete sie und erklärte, dass das nicht immer spurlos an ihr vorbeigehe: "Man sagt ja immer: 'Da rein, da raus', aber mit meinen Schwangerschaftshormonen ist es nicht immer leicht, alles zu ignorieren."

Instagram / lisa.straube Lisa Maria Straube, 2024

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube im September 2024

