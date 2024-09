So emotional wird Carsten Maschmeyer in seiner Rolle als Opa

Eigentlich kennt man Carsten Maschmeyer (65) als knallharten Geschäftsmann – privat zeigt er sich aber auch mal von einer ganz anderen Seite. Anlässlich des ersten Geburtstages seiner Enkeltochter Aria Lili teilte die Die Höhle der Löwen-Bekanntheit vor wenigen Tagen ein niedliches Foto mit der Kleinen auf Instagram und ergänzte dieses mit einem emotionalen Text. "Momente wie diese genieße ich ganz besonders. Denn Enkelin Aria lebt mit meinem Sohn Maurice und meiner Schwiegertochter Rachel in Los Angeles", schrieb Carsten und erklärte: "Das heißt, ich muss viele Stunden fliegen, um sie zu sehen, sie in den Arm zu nehmen und mit ihr zu spielen."

Das kleine Mädchen scheint einen Ehrenplatz im Herzen des 65-Jährigen zu haben. "Unser Goldstück Aria ist für mich etwas ganz Besonderes: Sie hat mich erstmals zum Opa gemacht", verriet er. Carsten hat noch ein weiteres Enkelkind: "Zum Glück habe ich aber eine sieben Monate jüngere Enkelin. Malia von Marcel und seiner Marie, die in Deutschland lebt", erzählte er weiter von Arias Cousine. Seltene Einblicke in sein Familienleben, die der Investor hier gewährt. Die Fans der TV-Bekanntheit freuen sich sichtlich darüber, diese weiche Seite an ihm zu sehen. "Stolzer Opa", schrieb ein Nutzer, während ein anderer bemerkte: "Sehr aufwühlend und schön geschrieben."

Seine kleine Enkelin ist aber nicht die einzige, die in den vergangenen Tagen ein paar liebevolle Worte von dem Unternehmer abstaubte. Auch seiner Ehefrau, Schauspielerin Veronica Ferres (59), widmete der Löwe einen herzlichen Social-Media-Post. Zu ihrer Rosenhochzeit – dem zehnten Hochzeitstag – teilte er einen Zusammenschnitt süßer Pärchenfotos der beiden. "Ich danke dir für die letzten zehn Jahre. Und ich bin schon jetzt sehr gespannt, was uns alles Schönes und Unvergessliches in der Zukunft erwartet", fand er rührende Worte für seine Partnerin.

RTL+ Carsten Maschmeyer, "Die Höhle der Löwen"-Investor

Getty Images Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer

