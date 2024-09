So hart trainiert Tobias Pietrek für den Fame-Fighting-Ring

Schon bald geht Fame Fighting in die nächste Runde. Mit dabei ist auch Tobias Pietrek, der sich bei Fame Fighting Challenger im vergangenen Mai gegen Mischa Mayer (32) durchsetzte und daraufhin von den Fans für das große Boxevent im November auserwählt wurde. Für sein zweites Mal im Ring gibt der ehemalige Love Island-Kandidat nun alles. "Zwei Trainingseinheiten am Tag. Es gibt für mich aktuell nichts anderes außer trainieren, schlafen, essen, trainieren, schlafen, essen", erklärt Tobias gegenüber Bild.

Auf den Kampf vor wenigen Monaten konnte sich der 33-Jährige nicht lange vorbereiten: Weil er krank zu Hause im Bett lag, hatte er nur drei Wochen, die er mit Trainieren verbringen konnte. Diesmal sieht es anders aus – weshalb er "bei jeder Trainingseinheit ans Maximum" geht. "Man muss wirklich vor absoluter Erschöpfung nicht mehr können. Ich trainiere einfach sehr hart mit schweren Gewichten", betont Tobias. Mit seinem harten Training verfolgt er insbesondere ein Ziel: Er will allen beweisen, was er kann. "Mich unterschätzen viele. Die, die nicht an mich glauben, werde ich vom Gegenteil überzeugen. Wie beim ersten Kampf!", stellt er klar.

Gegen wen er am 9. November antreten wird, ist noch nicht bekannt. Da er wie Teilnehmer Tommy Pedroni (29) aber in der Gewichtsklasse Heavyweight kämpft, könnte es gut sein, dass Tobias gegen den ehemaligen Prominent getrennt-Kandidaten in den Ring steigen muss. Das spekulieren auch die Fans unter einem Instagram-Beitrag. "Gegen Tommy?", vermutet ein User, während ein anderer anmerkt: "Gegen [Tommy] wäre spannend."

Instagram / tobiismile Tobias Pietrek im August 2024

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni, Realitystar

