Brooks Nader äußert sich zu Flirt-Gerüchten mit Tanzpartner

Das Model Brooks Nader (27) hat sich zu den Gerüchten über eine mögliche Romanze mit ihrem Dancing With the Stars-Partner Gleb Savchenko (41) geäußert. Nachdem ein Video viral gegangen war, das sie backstage beim Küssen zeigt, sprach das Model offen über ihre "gemischten Gefühle" hinsichtlich ihrer Beziehung zu dem professionellen Tänzer. Gegenüber Extra witzelte sie: "Wer würde nicht gerne mit Gleb rumknutschen?" Trotz der intimen Momente betonte sie jedoch, dass sie aktuell "single" sei.

Brooks stellte klar, dass sie und Gleb vorerst nur ein Tanzpaar seien und keine feste Beziehung führen würden. "Ich bin gerade frisch single, also verbringen wir einfach eine wirklich schöne Zeit zusammen", stellte sie klar und bezog sich dabei auf ihre kürzliche Scheidung von ihrem Ehemann Billy Haire, mit dem sie vier Jahre lang verheiratet war. Sie betonte aber dennoch, dass die Knutscherei kein Fake gewesen sei. Alles, was die Leute online und in den sozialen Medien über sie und Gleb sehen könnten, sei "echt": "Es gibt nichts Gefälschtes daran. Ich bin kein Fake-Mädchen." Trotzdem möchte sie, dass die Zuschauer sie als Tänzerin ernst nehmen und ihre harte Arbeit anerkennen.

Brooks, die durch ihre Fotoshootings in der Sports Illustrated Swimsuit Edition bekannt wurde, taucht mit voller Begeisterung in die Welt des Tanzes ein. Für Brooks ist die Show nicht nur eine neue berufliche Herausforderung, sondern auch eine willkommene Abwechslung nach der Trennung von ihrem Ehemann. In den vergangenen Monaten lenkte sie sich aber auch schon anderweitig ab: Im Juli wurde gemunkelt, dass Brooks mit Tom Brady (47) anbandelt. Gleb hingegen ist ebenfalls single – teilt sich mit seiner Ex aber zwei Kinder.

Brooks Nader, Model

Gleb Savchenko und seine Tochter

