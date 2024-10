Dann startet Knossis "Big Brother"-Edition in diesem Jahr

In wenigen Tagen geht Promi Big Brother in eine neue Runde – doch damit nicht genug: Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, startet nach der VIP-Ausgabe von Big Brother Knossis (38) ganz eigene "Big Brother – Knossi Edition 2024". Am 25. Oktober wird der 38-Jährige mit seinen Gästen für 57 Stunden in den berühmt-berüchtigten Container ziehen. Wie bereits im vergangenen Jahr kann die Show über Knossis Twitch-Kanal gestreamt werden. Außerdem dürfen sich die Fans auf eine kleine Neuerung freuen: Zusätzlich ist die Sendung rund um die Uhr auf Joyn abrufbar, ebenso wie zahlreiche Highlight-Clips.

Wer in den Container zieht, ist bislang nicht bekannt – dennoch haben die Zuschauer schon jetzt einen Grund zur Freude: In diesem Jahr wird erstmals ein Fan aus Knossis Community die Chance bekommen, mithilfe einer Wildcard am Projekt teilzunehmen. Die Regeln bleiben jedoch die gleichen: Die Bewohner stehen unter der Dauerbeachtung vom großen Bruder, es werden spannende Challenges gespielt und natürlich auch potentielle Rauswurfkandidaten nominiert!

Bereits im vergangenen Jahr erfreute sich Knossis Spezial-Edition großer Beliebtheit: Unter anderem zogen Ilka Bessin (52), Marc Eggers (37), Paola Maria (30) und MontanaBlack (36) in den beliebten TV-Container. Den Sieg durfte dann aber schlussendlich Joey Kelly (51) mit nach Hause nehmen. "Die ganze Gruppe rund um Knossi hat Persönlichkeit und Energie eingebracht, die die Zuschauerinnen und Zuschauer begeistert hat. Dieses 'Big Brother'-Spin-off war an das junge Zielpublikum angepasst und zeigt so die Vielseitigkeit der Marke auf", zeigte sich daraufhin der Mitorganisator Rainer Laux zufrieden.

