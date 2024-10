Geheimnisvoll: Deutet Chris Broy eine neue Beziehung an?

Ist Chris Broy (35) wieder in festen Händen? Diese Vermutung lässt der Realitystar nun selbst anklingen. Im "Blitzlichtgewitter"-Podcast schwärmt der einstige Sommerhaus-Bewohner davon, wie blendend es ihm derzeit gehe – er sei gut drauf und habe ganze zwölf Kilogramm verloren. "Vielleicht ist aber auch eine Beziehung dafür verantwortlich, man weiß es nicht", deutet er wenig subtil an. So ganz mit der Sprache herausrücken möchte Chris dann aber doch nicht. "Ich darf noch nichts sagen", beteuert er.

Warum der Kölner so ein Geheimnis aus seiner mysteriösen Liebschaft macht, ist nicht schwer zu erraten. Immerhin ist er Teil der aktuellen Staffel Are You The One – Reality Stars in Love, die noch nicht vollständig ausgestrahlt ist. Dort fand er in Emmy Russ (25) sein Perfect Match – während der Show funkte es zwischen den beiden aber nicht. Wer mehr über Chris' Beziehungsstatus erfahren möchte, muss also vermutlich das große Wiedersehen des "Are You The One?"-Casts abwarten.

Dass in Chris' Liebesleben ein wenig frischer Wind weht, freut ihn offenbar sehr. Kein Wunder – zuletzt konnte er seine Vergangenheit nicht abschütteln. Immer wieder geriet er mit Evanthia Benetatou (32), seiner Ex und der Mutter seines Kindes, öffentlich aneinander. "Es gibt immer wieder Zwischenfälle, aber ich bin immer ruhig. Ich weiß auch gar nicht, wieso ich immer wieder von ihr angegriffen werde", erklärte er noch im Frühjahr frustriert gegenüber Promiflash.

RTL Chris Broy, Kandidat bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und Chris Broy mit ihrem Sohn George

