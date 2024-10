Lady Gaga glänzt bei "The Joker: Folie à Deux" Afterparty

Mal wieder ein großer Auftritt für Lady Gaga (38): In dem neuen Film "The Joker: Folie à Deux" ergatterte die "Bad Romance"-Interpretin eine der Hauptrollen. Ihre aktuellen Red-Carpet-Looks scheint sie auf ihre Rolle der Harley Quinn abgestimmt zu haben: Bei der Premiere in Los Angeles strahlt die Schauspielerin in einem aufwendigen schwarzen Abendkleid mit überdimensionalen Puffärmeln. Das Haar trägt die Sängerin feuerrot gefärbt. Ihr Gesicht hingegen ist blass geschminkt – sogar ihre Augenbrauen hat sie sich für diesen Auftritt hellblond gefärbt. Ihr gesamter Look erscheint in schwarz, rot und weiß – die Farbkombination der originalen Comicfigur, nach deren Vorbild ihre Rolle entstand.

Ein eindrucksvoller Auftritt – ihre Fans dürfte die Künstlerin damit allerdings nicht überraschen. Lady Gaga ist schließlich für Extravaganz und ausgefallene Outfits bekannt. Schon bei der Filmpremiere in London wählte sie einen thematisch passenden Look. In der britischen Hauptstadt entschied sich die New Yorkerin für ein knallrotes Kleid und ein Make-up in Anlehnung an den Joker. Dort ging sie allerdings nicht alleine über den roten Teppich: Die 38-Jährige erschien in Begleitung ihres Verlobten Michael Polansky.

Spätestens seitdem die "Poker Face"-Sängerin bei den diesjährigen Olympischen Sommerspielen versehentlich die Verlobungsbombe platzen ließ, sieht man sie nur noch selten ohne Begleitung ihres Liebsten. Inzwischen sind sie auch nicht mehr nur privat ein Traumpaar – sie arbeiten auch miteinander. "Michael ist die Person, die mir sagte, ich solle eine neue Pop-Platte machen", plauderte das Ausnahmetalent im Gespräch mit People über ihre Zusammenarbeit. Für ihr neues Album "Harlequin" fungierte Michael nämlich nicht nur als Co-Autor, er inspirierte sie sogar dazu, etwas ganz Neues zu wagen.

Getty Images Lady Gaga bei der Filmpremiere "The Joker: Folie à Deux" in Los Angeles

Getty Images Michael Polansky und Lady Gaga bei der "Joker Folie à Deux"-Premiere

