Madonna in London: Zwischen Kuschelfotos und Studio-Sessions

Madonna (66) hat mal wieder den Sprung über den Großen Teich gewagt – und war dabei nicht allein. Die Queen of Pop ließ sich bei einem Fußballspiel in London mit ihrem 28-jährigen Freund Akeem Morris blicken. Auf Instagram postete sie vor wenigen Stunden eine Serie süßer Schnappschüsse, auf denen sich die beiden, die seit August 2024 offiziell ein Paar sind, beim Chelsea-Spiel in West London aneinanderkuscheln. In ihrem Post machte sie zudem deutlich, dass sie nicht nur für den Sport, sondern auch für die Musik in der britischen Hauptstadt war. "London Calling. Zurück im Studio mit Stuart Price", schrieb Madonna in der Caption.

Denn der Besuch des Spiels war bei Weitem nicht der einzige erwähnenswerte Moment dieser Reise. Neben Bildern aus dem Chelsea-Stadion zeigte die Popikone auch Aufnahmen von ihrer Studio-Session mit Stuart Price, der ihr musikalischer Direktor bei der Celebration Tour war. Stuart ist Elektro-Musiker und DJ und arbeitete schon 2005 mit Madonna an ihrem Erfolgsalbum "Confessions on the Dance Floor" zusammen – gemeinsam produzierten die zwei damals Chartstürmer wie "Hung Up" und "Jump".

Fans sind nun voller Erwartung, aus dieser erneuten Zusammenarbeit könnte ein weiteres Hit-Album hervorgehen. "OMG OMG OMG, ich habe deinen Namen wie ein kleines Gebet gerufen, damit du wieder mit Stuart zusammenkommst", offenbart ein begeisterter Follower in der Kommentarspalte. Ein weiterer bekennt: "Ich warte gespannt auf neue Musik." "Beste Nachricht überhaupt! Go Girl! Zeig ihnen wieder, wer die Queen ist!", schreibt ein anderer User voller Vorfreude dazu. Man merkt: Die Begeisterung der Fans brodelt – und alle warten nur darauf, dass Madonna den nächsten musikalischen Knaller serviert.

Instagram / madonna Madonna und Stuart Price im Studio, 2024

Getty Images Sängerin Madonna im Jahr 2005 in Portugal

