So stehen Kristin Cavallaris Kinder zu ihrem Partner Mark

Schauspielerin Kristin Cavallari (37) spricht offen darüber, wie ihr neuer Freund Mark Estes bei den wichtigsten Menschen in ihrem Leben ankommt: ihren Kindern. Seit der "Laguna Beach"-Star und der TikToker zusammen sind, brodelt die Gerüchteküche. Doch Camden, Jaxon und Saylor, die Kristin mit ihrem Ex-Mann Jay Cutler (41) teilt, scheinen das neue Familienmitglied voll und ganz zu akzeptieren. "Meine Kinder lieben ihn", verrät sie im Interview mit E! News. "Er liebt meine Kinder. Er hat sie sogar zur Schule gebracht und passt einfach perfekt zu uns", schwärmt der Realitystar.

Die dreifache Mutter ist dankbar für diese reibungslose Integration. In der hektischen Zeit des Schulanfangs weiß die 37-Jährige genau, wie wichtig es ist, dass die Dinge unkompliziert laufen – besonders in stressigen Zeiten, wie etwa dem Ende der Sommerferien. "Meine Kinder sind jetzt seit einer Woche wieder in der Schule, was verrückt ist", erklärt Kristin und fügt noch hinzu: "Das Chaos der Morgenroutine – Frühstück machen, Lunchpakete packen, Snacks vorbereiten – erfordert, dass man sich um eine Sache weniger Sorgen macht."

Kristin Cavallari und Mark Estes haben ihre Beziehung erst Anfang dieses Jahres öffentlich gemacht, und es scheint, als passe alles sehr harmonisch zusammen. Seit ihrer Trennung von Jay Cutler im Jahr 2020 hat Kristin immer wieder betont, wie wichtig ihr das Wohl und die Zufriedenheit ihrer Kinder sind. Mit Mark scheint sie nun einen Partner gefunden zu haben, der nicht nur sie, sondern auch ihre Familie perfekt ergänzt. Diese glückliche Wendung kommt nach einer öffentlichen und emotionalen Trennung, die Kristin und ihre Familie durchstehen mussten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kristin Cavallari, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari mit ihren Kids, 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Kristin und Mark womöglich bald den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gehen? Ja, das kann ich mir gut vorstellen! Nein, ich denke, sie gehen es langsam an. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de