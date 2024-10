Sandy Meyer-Wölden äußert sich zu den Vorwürfen ihrer Nanny

Sandy Meyer-Wölden (41) ist aktuell heftigen Vorwürfen ihrer ehemaligen Nanny ausgesetzt, die auf ihre jüngsten Kinder in den USA aufpasste. Das, was das Kindermädchen behauptet, stimme jedoch nicht ganz, verrät die Ex von Oliver Pocher (46) im RTL-Interview, wie bei "Punkt 6" zu sehen ist: "Wenn man Menschen in sein inneres, engstes Umfeld lässt, dann muss man wirklich darauf achten, jemanden zu finden, dem man vertraut. Und das gelingt nicht immer. Es gibt immer eine zweite Seite und es stimmt nicht immer alles, was geschrieben wird."

Doch was wirft die Nanny der fünffachen Mama überhaupt vor? "Ich wurde ohne jede Rücksicht behandelt, aggressiv. Ich wurde bedroht, auf die Straße geworfen zu werden, weil ich mein Gehalt verlangte. Sie schuldet mir noch immer fast 6.100 Euro", beschwerte sich Gwladys Kouassi, die ab 2017 regelmäßig auf Sandys zwei jüngste Kids aufpasste, im Bild-Interview und fügte hinzu: "Sie zeigt kein Interesse für andere, es sei denn, sie braucht sie. Sie ist berechnend und manipulativ. Einfach undankbar und böse."

Auch kritisierte die Ex-Nanny Sandys scheinbar harschen Umgang mit ihren Kids: "Ihre Worte gegenüber ihren Kindern konnten sehr hart sein. Ich würde sagen, sie waren unangemessen für Kinderohren." Die Sprösslinge würden ihr sogar leidtun: "Während meiner Zeit bei ihr war sie fast nie für ihre Kinder da. Und wenn sie zu Hause war, schickte sie sie oft weg."

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandy Meyer-Wölden, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandy Meyer-Wölden, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige