Tallulah Willis feiert ihren Papa Bruce mit rührenden Fotos

Auf Tallulah Willis (30) kann Papa Bruce (69) sich immer verlassen! Seit der Demenzdiagnose des Actionstars hat sich für ihn und seine Familie vieles geändert – und damit geht die "Bandits"-Darstellerin ganz offen um. In einem Instagram-Post teilte die Schauspielerin nun herzerwärmende Fotos ihres Vaters. Auf einem Schnappschuss sitzen die beiden am Tisch und lächeln in die Kamera. Ein süßes Detail ist unten im Bild zu erkennen – das Vater-Tochter-Duo hält Händchen. Eine weitere Aufnahme zeigt, wie Bruce hinter seiner Tochter steht, seine Hände auf ihre Schultern gelegt hat und ihren Kopf küsst. Dabei schaut die Blondine beseelt und hat die Augen geschlossen.

Zu den Bildern schrieb der Spross von Demi Moore (61): "Ich liebe diesen Kerl so sehr. Manchmal ist es schwierig, die eigenen Gefühle zu fühlen, aber ich bin so dankbar, dass ich sie jetzt durch mich hindurchfließen lasse, statt sie zu ignorieren." Die gemeinsamen Fotos mit Bruce seien aus ihren "ewigen Archiven", was darauf hindeutet, dass es nicht unbedingt aktuelle Bilder des 69-Jährigen sind.

Erst vor wenigen Wochen gab Tallulah einen Einblick in den Gesundheitszustand ihres Vaters. Zu Gast in der "Today Show" offenbarte sie, wie schwer die Diagnose der frontotemporalen Demenz für die ganze Familie gewesen sei. "Es gibt schmerzhafte Tage. Aber es gibt auch so viel Liebe! Und es hat mir wirklich gezeigt, dass ich keinen Moment als selbstverständlich nehmen sollte", berichtete die 30-Jährige und verriet weiter: "Er ist stabil, was in dieser Situation gut ist."

Instagram / buuski Bruce und Tallulah Willis

Getty Images Bruce Willis, Schauspieler