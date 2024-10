Vier Monate mit Baby: So fühlt sich Luca Hänni als Neu-Papa

Luca Hänni (29) und seine Frau Christina (34) durften im vergangenen Juni ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Im Interview mit RTL verrät der einstige DSDS-Gewinner nun, wie es ihm etwa vier Monate nach der Geburt in seiner neuen Rolle als Papa geht. "Uns geht es gut, mir geht es gut. Alle sind gesund", bekräftigt Luca und ergänzt: "Meine Frau macht das super."

In den vergangenen 13 Jahren hat sich Luca hauptsächlich auf seine Karriere konzentriert, was sich seit der Geburt seiner Tochter allerdings verändert habe. "Es ist eine ganz schöne Bereicherung fürs Leben, wenn man so eine andere Perspektive findet, einen anderen Fokus. Es entschleunigt", erklärt der einstige Let's Dance-Teilnehmer. Alles, was der Promispross aktuell braucht, seien "Zuneigung [und] Liebe". Außerdem beginnt die Kleine ganz zur Freude ihres stolzen Papas sogar schon damit, erste Entwicklungen zu machen: "[Sie] kann jetzt ein bisschen lachen, sie kann den Kopf halten, sie kann so greifen. [...] Die kleine Maus ist super."

Luca und Christina lernten sich im Jahr 2020 bei "Let's Dance" kennen und lieben. Im August 2023 gaben sich der Schweizer und die Profitänzerin bei einer emotionalen Zeremonie im Kreise ihrer Liebsten das Jawort. Wenige Monate nach ihrer Hochzeit setzten die beiden ihrem Liebesglück mit der Verkündung von Christinas erster Schwangerschaft die Krone auf. Im Juni teilten die frisch gebackenen Eltern die freudige Nachricht der Geburt auf Instagram. "Unsere Familienbande hat eine neue Bandleaderin! Aus einem Duo wird ein Trio und der Ton wird von ihr ganz perfekt neu angegeben", hieß es unter einem niedlichen Schwarz-Weiß-Schnappschuss, der die kleinen Füße ihres Babys zeigt.

Instagram / lucahaenni1 Luca und Christina Hännis Baby, Juni 2024

Instagram / christina.haenni Christina und Luca Hänni, TV-Bekanntheiten

