Exit-Challenge: Das erste Sommerhaus-Paar muss nach Hause

Bei Das Sommerhaus der Stars geht es um die Wurst! In der vergangenen Folge nominierten sich die Promipaare gegenseitig. Während alle Tessa Bergmeier (35) und ihren Freund Jakob raushaben wollten, wählten die beiden Sarah Kern (55) und ihren Partner Tobias Pankow. Daher müssen die zwei Paare in der neuen Folge in der Exit-Challenge gegeneinander antreten und um den Verbleib in der Sendung kämpfen. Beim Spiel "Besser, du hast eine Fahne" müssen Tessa und Sarah Türme aus Getränkekisten bauen und eine Fahne aus der Luft schnappen. "Das ist der Zeitpunkt für ein Statement, den Jäger rauszukicken", betont Tessa vor dem Game. Schließlich haben die beiden Veganer jedoch die beste Technik – Tessa kommt als Erste an die Fahne heran und gewinnt das Spiel!

"Go vegan, weg mit dem Jäger!", schreit Tessa daraufhin aus voller Lunge. Tobias hingegen schüttelt nur den Kopf und kann sich nicht für die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit freuen. Zurück im Haus schauen die anderen Paare ziemlich doof aus der Wäsche. "Es hat absolut das falsche Paar getroffen", stellt Raúl Richter (37) fest. Nur Emma Fernlund und Umut Tekin (27) freuen sich, da sie nun nicht mehr die einzigen auf der Zielscheibe sind. "Besser hätte es für uns nicht laufen können!", freut sich die Temptation Island-Verführerin.

Tessa und Jakob haben sich bislang nicht wirklich Freunde im Sommerhaus gemacht. Der Grund: Sie reiben den anderen ständig ihren Veganismus unter die Nase. "Das vegane Leben von euch ... Mir geht das ehrlich gesagt echt auf den Sack", beschwerte sich Alessia Herren (22) etwa schon in einer Folge.

Anzeige Anzeige

RTL Tessa Bergmeier und Jakob, Teilnehmer von "Das Sommerhaus der Stars", 2024

Anzeige Anzeige

RTL Sarah Kern (r.) und ihr Partner Tobias, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024

Anzeige Anzeige