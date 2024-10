Loredana feiert ihren Karim Adeyemi stolz im Fußballstadion

Im Juli des vergangenen Jahres outete sich Loredana (29) offiziell als Spielerfrau. Mit der erhöhten öffentlichen Aufmerksamkeit kamen, wie so oft, auch die Kritiker: Die Schuld dafür, dass es in den vergangenen Monaten fußballtechnisch nicht ganz so gut für BVB-Profi Karim Adeyemi (22) lief, wurde prompt auf seine neue Beziehung geschoben. Umso mehr freute sich die Rapperin beim Spiel gegen Celtic Glasgow, als ihr Liebster bei einem haushohen Gewinn von 7:1 drei Treffer in Folge erzielte. Gemeinsam mit Karims Mutter verfolgte die "Kein Plan"-Interpretin das Match von der Tribüne. "Schwiegermutter happy, Schwiegertochter happy", schrieb sie zu einem Selfie auf Instagram.

Dass Fans auf die Idee kommen, die 29-Jährige für die sportlichen Leistungen ihres Freundes verantwortlich zu machen, fand der geborene Münchner gar nicht lustig. "Das war keine gute Hinrunde von mir. Ich war selbst nicht zufrieden", bezog der 22-Jährige Raptastisch zufolge Stellung. "Dass Leute auf schlechte Leistungen mit solchen Vorurteilen reagieren, finde ich krass. Mir gegenüber war das nicht unfair, weil ich nicht gut gespielt habe. [Gegenüber] meiner Freundin aber auf jeden Fall. Weder sie noch meine Familie haben [etwas] damit zu tun, wie ich auf dem Platz performe", stellte Karim klar.

Auch die Ex-Frau von Mozzik äußerte sich bereits öffentlich zu den Vorwürfen. "Die Leute denken: Krise, dass er nicht so gut spielt wegen mir. Aber nein, es ist nicht so. Ich bin mit ihm seit Dezember zusammen", verriet Loredana im Interview mit der Deutschrap Ideal. Demnach hielten die beiden ihre Beziehung viele Monate geheim. Auch wie sie sich kennengelernt haben, plauderte die Musikerin in dem Gespräch aus: Karim habe sie auf Instagram angeschrieben und nach einem Treffen gefragt – die Schweizerin sei da gerade über Nacht in einem Düsseldorfer Hotel gewesen und habe einem Kennenlernen bei einem Mitternachts-Döner zugesagt.

Anzeige Anzeige

Instagram / loredana Loredana Zefi und Karim Adeyemi im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / loredana Karim Adeyemi und Loredana Zefi im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige