Millie Bobby Brown teilt Eindrücke ihrer Italien-Hochzeit

Millie Bobby Brown (20) und Jake Bongiovi (22) feierten ihre Liebe kürzlich mit einer zweiten Hochzeit in Florenz. Auf Instagram veröffentlicht die Schauspielerin nun ein paar Schnappschüsse und gewährt ihren Fans so einen Einblick in die romantische Feier. Die Aufnahmen zeigen das Paar gemeinsam an verschiedenen Orten der malerischen Hochzeitslocation: Der Stranger Things-Star strahlt in einem eleganten, weißen Spitzenkleid mit Korsett und langem Schleier der Marke Oscar de la Renta, während der Sohn von Jon Bon Jovi (62) einen klassischen Smoking von Tom Ford trägt. Ihren Beitrag betitelt sie mit den Worten: "Für immer und ewig, deine Frau."

Neben den süßen Pärchenbildern teilt Millie außerdem ein Foto, das zeigt, dass sie und ihre Gäste wohl eine Menge Spaß nach der Zeremonie hatten. Auf dem letzten Schnappschuss ihrer Bilderreihe posiert sie in einem kürzeren, weißen Kleid und hat vermutlich die Krawatte ihres Ehemanns um den Hals. Ihr Make-up scheint schon ein wenig verlaufen zu sein, während sie eine große Kaugummiblase macht. Zudem fällt auf: Sie präsentiert stolz die funkelnden Schmuckstücke, die sie an ihren beiden Ringfingern trägt.

Die 20-Jährige und der Musikersohn gehen mittlerweile seit rund drei Jahren gemeinsam durchs Leben. Im April 2023 ging Jake dann vor seiner Liebsten auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Im Mai dieses Jahres war es dann so weit und das Paar gab sich im engen Kreis das Jawort. Vor Kurzem plauderte dann ein Insider aus, dass Millie und der 22-Jährige in Italien erneut vor den Traualtar treten, umgeben von ihrer Familie und Freunden. "Es wird eine große Hochzeit mit Feierlichkeiten, die auch für Sonntag geplant sind", erklärte die Quelle gegenüber The Sun.

Instagram / peteburkill Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, im Juli 2024

