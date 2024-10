Sarah Kern ist "erschrocken" über Verhalten ihres Ex Tobias

Sarah Kern (55) und ihr Partner Tobias Pankow sind in der aktuellen Staffel von Das Sommerhaus der Stars zu sehen – doch mittlerweile sind die beiden getrennt. Im Interview mit RTL spricht die Designerin nun über das Liebes-Aus. Vor allem das Verhalten des Unternehmensberaters in der Show habe sie entsetzt: "Ich war erschrocken, ihn so kennenzulernen, wie ich ihn da kennengelernt habe. Es war mir auch unangenehm." Den Umgang von ihrem Ex beschreibt sie als "desaströs, respektlos, harsch".

Tobias hingegen zeigt Verständnis für ihre Reaktion und räumt ein, dass er sich während der Dreharbeiten anders verhalten habe. "Sie hat mich im Sommerhaus ein bisschen anders kennengelernt. Natürlich, weil ich ehrgeizig bin, gewinnen wollte und als Neuling mich da vielleicht doch ein bisschen zu sehr rein gefräst habe", führt er aus. Laut ihm war das aber nicht der Trennungsgrund: Zusätzlich belasteten die Fernbeziehung – Sarah lebt auf Malta und Zypern, Tobias in Berlin – sowie unterschiedliche Lebensumstände ihre Beziehung. Das Sommerhaus hat Sarah allerdings den Rest gegeben.

Sarah und Tobias hatten sich im August 2019 auf einer Geburtstagsfeier kennengelernt. Ihre Beziehung verlief von Anfang an turbulent: Nach einem ersten Beziehungsversuch trennten sie sich aufgrund unterschiedlicher Lebensvorstellungen. Im November 2022 fanden sie erneut zueinander, doch auch diesmal hielt das Glück nicht lange. Die gemeinsame Teilnahme am Sommerhaus setzte ihrer Liebe endgültig ein Ende. Trotz allem sind sie aber im Guten auseinandergegangen und wollen befreundet bleiben.

Das Sommerhaus der Stars, RTL Tobias Pankow und Sarah Kern im Sommerhaus

RTL / Stefan Gregorowius Sarah Kern und Tobias Pankow, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024

