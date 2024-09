Gute Freunde: Sarah Kern verrät Details zur Tobi-Trennung

Vor rund zwei Wochen machte die Nachricht die Runde, dass Sarah Kern (55) und Tobias Pankow offiziell getrennt sind – und das eigentlich schon seit viel längerer Zeit! Momentan sind die Designerin und ihr Ex-Partner gemeinsam in der TV-Show Das Sommerhaus der Stars zu sehen. Im gleichnamigen RTL-Podcast verraten Sarah und Tobias nun weitere Details zum Ablauf ihrer Trennung. Zu Beginn stellen sie klar: "Das hatte nichts mit dem Sommerhaus zu tun. Die externen Lebensumstände haben sich dramatisch verändert, sodass sich beide auf sich selbst konzentrieren mussten." Sie betonen, auch nach der Trennung weiterhin in Kontakt gestanden zu haben. Zwischen den TV-Stars fließe absolut kein böses Blut, ganz im Gegenteil. Die beiden führen eine freundschaftliche Beziehung.

Sarah und Tobias verraten außerdem, wer von den beiden den ersten Schritt in Richtung Trennung gegangen sei. "Jetzt war es schon so, dass Sarah gesagt hat: 'Mensch, ich muss mich um andere Dinge kümmern'", meint Tobi und fügt hinzu: "Ich bin jemand, der solche Probleme immer klärt und löst." Die Auswanderin und der Jäger räumen aber ein, bereits am Anfang der Beziehung gewusst zu haben, dass eine gemeinsame Zukunft schwierig werden könnte. Der Grund dafür sei die große Entfernung zwischen der im Mittelmeer gelegenen Insel Zypern und Brandenburg, wo Tobi ansässig ist.

Sarah und Tobias lernten sich bereits vor rund fünf Jahren auf einer Geburtstagsfeier kennen und auch lieben. Ihre Wege trennten sich kurze Zeit später wieder. Drei Jahre später versuchten sie ihr Glück aber erneut und gaben ihrer Beziehung noch eine Chance, allerdings erfolglos. Dennoch ist Sarah glücklich, Tobi an ihrer Seite zu haben. "Wir sind hier als Freunde, nicht mehr als Paar, sondern als Freunde. Ja, das gibt es auch. Und ich finde es so toll, dass man befreundet bleiben kann", freute sich die 55-Jährige in einem Video auf TikTok, während sie sich mit ihrem Verflossenen eine Auszeit in einem Pool gönnte.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Sarah Kern und Tobias Pankow, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024

Anzeige Anzeige

RTL Sarah Kern, Dschungelcamp 2024

Anzeige Anzeige