Unüblich: "Bauer sucht Frau"-Manfred lädt nur eine Frau ein

Bei Bauer sucht Frau erhalten einsame Landwirte Unterstützung in Sachen Liebe. Beim großen Scheunenfest treffen sie auf interessierte Singles und laden im Anschluss ihre Favoriten für die Hofwoche zu sich nach Hause ein. In der diesjährigen Staffel geht Milchviehhalter Manfred die Sache jedoch anders an. Nachdem er gemeinsam mit seinem Nachbarn die Zuschriften der Bewerberinnen genaustens studiert hat, entscheidet er sich für nur eine einzige Dame: die Köchin Susanne. "Das langt ja", erklärt er gegenüber Moderatorin Inka Bause (55) beim Scheunenfest. "Jetzt habe ich einen Bauern für mich ganz allein", freut sich auch Susanne.

Susanne ist bereits Elternteil eines Kleinkindes, ebenso wie Manfred. Dass die 39-Jährige sich das Zusammenleben in einer Patchworkfamilie und auch weiteren Nachwuchs vorstellen kann, hat dem Bayer wohl imponiert. Beim Scheunenfest genießen die beiden ihre Zweisamkeit und trinken gemeinsam Haselnusslikör. Schließlich entscheiden sie sich dazu, ihrer Verbindung während der Hofwoche eine Chance zu geben. Susanne schwärmt von dem Bio-Milchbauer: "Total sympathisch und authentisch. Und er lacht über beide Ohren, total süß."

Nicht bei jedem Kandidaten verläuft das Scheunenfest so harmonisch und unkompliziert. Jungbauer Paul verbringt das Fest mit drei jungen Damen, möchte jedoch nur eine zur Hofwoche mitnehmen. Dass er sich für die Kindergärtnerin Sarah entscheidet, ist für Anna ein harter Schlag. Schluchzend lässt sie sich von Inka trösten und gesteht, sie habe sich bereits in den Mutterkuhhalter verliebt.

RTL / Stefan Gregorowius "Bauer sucht Frau"-Kandidat Manfred

RTL / Stefan Gregorowius Paul von "Bauer sucht Frau", 2024

